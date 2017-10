Callizo no cree positivo que lleguen empresas a Aragón "huyendo" de Cataluña

El presidente de la patronal aragonesa, Fernando Callizo, defiende que Aragón tiene mucho que ofrecer como territorio para captar inversiones en condiciones normales, pero no cree que sea positivo que lleguen "huyendo" de Cataluña.

En una entrevista con Efe, el presidente de CEOE Aragón asegura que las empresas viven el desafío independentista con muchísima preocupación, como el conjunto de la sociedad, más en el caso de Aragón, que tras Cataluña, donde "el desastre es total", es la comunidad más perjudicada por las relaciones comerciales, como primer cliente y proveedor, y también por los vínculos sociales.

Barcelona es la segunda capital donde más aragoneses viven tras Zaragoza y muchos aragoneses tienen una segunda residencia en Cataluña, subraya Callizo, quien incide en que desde el punto de vista social cualquier fractura es preocupante y en el ámbito económico es "muy perjudicial".

En su opinión, Aragón tiene que poner todos los medios para lograr la implantación de nuevas empresas, pero insiste en que no es positivo que decidan trasladarse porque "escapen" de Cataluña.

También considera que las empresas catalanas no han hablado con claridad antes de decidir cambiar su sede social probablemente porque no pensaban que esta "sinrazón" fuera a llegar a este extremo, y porque las circunstancias vividas en Cataluña el último año y medio no han sido "normales".

Ha habido "presiones de todo tipo" y se han mantenido a la expectativa hasta que no ha habido otra salida, subraya Callizo, quien apunta que los bancos han reaccionado rápidamente tras su caída en bolsa tras el referéndum ilegal del 1-O y la fuga de cuentas de clientes.

Esto ha tenido un efecto tractor de otras empresas y las de menor tamaño también tienen planes de contingencia por lo que pueda ocurrir, y si hay declaración la independencia la salida puede ser "masiva".

Para el líder de la patronal aragonesa, esa declaración, si se produce, sería "un golpe de Estado" y tendría consecuencias más negativas para el conjunto del país que el frustrado el 23 de febrero de 1981, y entonces "nadie se planteó que había que hacer nada más que aplicar la ley".

"Vivimos en un régimen democrático y este país ha sido ejemplar en lo que ha hecho los últimos 40 años" tras una dictadura y una guerra civil, afirma Callizo, para quien es "muy peligroso" que esto se pierda porque unos "iluminados" piensen que pueden actuar como lo hacen.

Cualquier salida a esta situación tiene que estar dentro de la ley y, a su entender, cometer una ilegalidad "no debe ser la moneda de cambio para conseguir el proceso".

Así, sostiene que los políticos tendrán que tomar las decisiones adecuadas dentro del marco de la ley y lo que procederá, añade el líder de la patronal aragonesa, es convocar elecciones en Cataluña y a partir de ahí, abrir un diálogo con el estado para avanzar en lo que sea preciso.

En ese sentido, apunta que si la sociedad cree que hay que modificar la constitución deberá hacerse por los cauces legales y ante la posibilidad que hubiera una referéndum pactado, se pregunta si solo los catalanes o todos los españoles, porque Cataluña, como Aragón, Extremadura o Andalucía, es parte de España.

"Se nos quieren llevar el salón de nuestra casa; decidiremos todos los de la casa, no el que esté en aquel momento en el salón", argumenta Callizo.

Además, matiza Callizo, los avances que haya han de hacerse sin que perjudiquen a Aragón y habrá que tener "mucho cuidado" en cómo se plantean las negociaciones, porque si este asunto se acaba traduciendo a euros, "si a un sitio determinado van más, habrá que restarlos de otros".