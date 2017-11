Cesida anima a hacerse la prueba del VIH y "recargarse de vida"

La Coordinadora Estatal del VIH-Sida (Cesida) anima en una nueva campaña a hacerse la prueba del VIH y "recargárse de vida" para evitar la detección tardía del virus, que representa el 46,5 % de los diagnósticos, y prevenir nuevos contagios, que sobre todo están protagonizados por hombres.

La campaña está dirigida, fundamentalmente a jóvenes gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, que son la población con más casos de transmisión, tal y como han puesto de manifiesto el presidente de Cesida, Ramón Espacio.

En concreto, ha explicado Espacio, la transmisión del virus entre hombres que tienen sexo con hombres es la mayoritaria y alcanza el 53 % de los nuevos diagnósticos, que podría alcanzar hasta el 70 % ya que hay un 17 % de portadores del virus que lo desconoce.

Se calcula que en España existen unas 140.000 personas infectadas y cada año se diagnostican unos 3.500 casos de nuevas infecciones y el 46,5 % de ellos presenta un diagnóstico tardío.

El jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico San Carlos, Vicente Estrada, ha destacado en el acto que en los últimos años el VIH se concentra cada vez más en determinados grupos, como en varones jóvenes.

"Estas personas están informadas, hoy en día la información está al alcance de todos, sabemos como se transmite el VIH y como no, esta gente ha perdido el miedo a la transmisión o no sabe las consecuencias que puede tener, no vivieron la época grave de la enfermedad en la que no teníamos tratamientos eficaces", ha resaltado Estrada.

El experto ha incidido en que hay que reflexionar sobre la sensibilización de estas personas y recordarles que "sigue existiendo el VIH, que han de tener cuidado".

Espacio ha recordado que hay una estrategia preventiva de infección, la Profilaxis Preexposición -la PrEP- que "desgraciadamente no esta aun disponible en España por diferentes razones" que ha calificado de "incomprensibles".

Sobre este aspecto, el presidente de Cesida ha achacado que en España no esté disponible este tratamiento a razones "económicas, políticas y a veces morales".

Sí ha comentado que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un proyecto para evaluar cómo sería la implantación.

Fuentes del departamento que dirige Dolors Montserrat han especificado a Efe que el estudio, en el que participan País Vasco y Cataluña, se ha puesto en marcha para valorar si es factible implantar esta medida preventiva con la organización de la estructura de la atención sanitaria en España.

De hecho, el Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio ha elaborado un documento técnico sobre la PrEP, en colaboración con sociedades científicas, comunidades autónomas un ONG, cuya recomendación es realizar este estudio.

Las comunidades que participan lo hacen porque lo han decidido voluntariamente y consiste en el seguimiento durante un año de 400 personas (hombres que tienen sexo con otros hombres y personas transexuales), que cumplan con los criterios de inclusión, han explicado las mismas fuentes.

No obstante, Cesida, así como Estrada y el director del área terapéutica del VIH de Gilead, Gregorio Díaz, que también ha participado en la presentación de la campaña, han insistido en la importancia de la prevención y de hacerse la prueba del VIH y han confiado en la efectividad de la campaña.

La iniciativa tiene la estética de los videojuegos de los años 80 y desarrolla la historia de un hombre que se encuentra a su paso con otros hombres con los que va entrando en varios edificios del fondo de pantalla para mantener relaciones.

En la zona superior de la pantalla hay un indicador de "Seronolosé", que indica el nivel de incertidumbre que tiene el sujeto con respecto a tener la enfermedad y que aumenta según vaya teniendo más relaciones con sujetos con los que se encuentra pasando del nivel amarillo, al naranja y al rojo.

La iniciativa se ha lanzado con motivo del comienzo de la Semana Europea de la Prueba del VIH.