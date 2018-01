Cifuentes: Aprovechar la Navidad para reivindicaciones es confundir objetivos

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha considerado que querer aprovechar los eventos de la Navidad para plantear cuestiones reivindicativas no solo confunde a los niños, sino que supone "confundirse de escenario, de fechas y de objetivo".

En declaraciones a los medios, preguntada por la presencia de una carroza con una drag queen en la cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas, Cifuentes ha considerado que a los políticos no se les elige para "crear polémicas absurdas ni problemas donde no los hay". "No nos han elegido para estar debatiendo todo el día con chorradas".

Cifuentes ha recordado que ella ha defendido toda su vida los planteamientos del colectivo LGTBI, pero cree que estas reivindicaciones u otras de otra clase no caben en los festejos infantiles, sino que deben darse en otros espacios.

"Las navidades son las navidades, las cabalgatas son las cabalgatas, y el portal de Belén es el niño, la virgen, san José y, si acaso, el buey y la mula. Querer aprovechar las navidades para cualquier otro tipo de cuestiones reivindicativas es confundir a los niños y confundirse de escenario, de fechas y objetivo", ha recalcado.

Y ha insistido en que los ciudadanos no quieren que los políticos se enreden en polémicas "absurdas". "Me parece que con los problemas que hay en estos momentos en España y en Madrid, que tengamos que estar debatiendo sobre este asunto no tiene sentido", ha reiterado.