Denuncian la "politización" de las manifestaciones contra los incendios forestales

Diversos asistentes a las concentraciones que se celebraron el pasado lunes, convocadas por el Comité de Defensa Monte Galego, han denunciado que, a su juicio, estas convocatorias se politizasen y se convirtiesen en "manifestaciones contra el PP".

De este modo, las redes sociales se han "llenado de críticas", han denunciado los que se han sentido damnificados, hacia la forma en la que se llevaron a cabo los actos de ayer ya que "concentraron a miles de personas que pretendían condenar un atentado contra los montes gallegos, cuando finalmente fue una manifestación política".

La joven Atenea Pereira ha explicado, en declaraciones a Efe, su descontento al acudir a lo que "supuestamente" era una concentración en contra de los incendios y los incendiarios que han provocado importantes daños en la comunidad y que finalmente fue una "manifestación en toda regla".

Pereira, que acudió a la concentración de Vigo, ha destacado que los organizadores de la marcha portaban banderas de significación política que en "nada" representaban el sentir ni el dolor por los montes quemados.

Muchas de estas banderas "eran independentistas" y los cánticos en los que se reclamaba la dimisión del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y de su homólogo en el Gobierno central, Mariano Rajoy, también se demandaba la independencia, "yo no le veía explicación", ha relatado a la prensa.

Las redes sociales han recogido otras críticas en un sentido similar, aunque las hay en un sentido y en otro.

"Vine a la manifestación tratando de mostrar la unidad del pueblo gallego en contra de una tragedia que no puede volver a suceder y me da pena haberme encontrado una manifestación totalmente politizada y en la cual la voz cantante la llevaba gente con banderas que no muestran nuestro dolor", lamentaba Pedro Gacio, por ejemplo.

No obstante, prosigue con que con esta demanda no quiere decir "que los políticos no tengan culpa de lo sucedido, ni mucho menos. Solo que venía a otra cosa".

De igual forma, Sara Santos se manifestaba en una línea similar al tildar de "vergüenza" que en la concentración por los incendios en Ferrol "no se haya hecho un minuto de silencio y solo se haya hablado de política".

Durante la manifestación de Santiago de Compostela, la más multitudinaria de las celebradas en la comunidad, los cánticos mayoritariamente fueron contra la Xunta, pidiendo la dimisión del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, y coreando una de las frases más comunes en las manifestaciones organizadas por formaciones políticas de la oposición.

"¿Y la culpa de quién es? De los que votan al PP".

Además, los líderes de todas las formaciones políticas de la oposición, Luís Villares (En Marea) y Gonzalo Caballero (PSdeG) en Santiago, y Ana Pontón (BNG) en Vigo participaron en las citadas manifestaciones en contra, dijeron, de la política forestal de la Xunta, y en las que los logos de las formaciones de la oposición lideraban parte de las protestas.