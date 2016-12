Ecologistas valoran medidas anticontaminación y piden que sean permanentes

Las principales organizaciones ecologistas han aplaudido las medidas contra la contaminación adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid, pero han señalado que esta situación puntual esconde un problema "estructural" que requiere de actuaciones permanentes.

El Consistorio madrileño ha anunciado hoy que activará a partir de las seis y media de la mañana del jueves el denominado Escenario 3 del protocolo por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2), que implica la restricción de la circulación en la almendra central a los vehículos, en este caso, con matrícula par.

En declaraciones a Efe, José Luis García, responsable del Área de Energía de Greenpeace, ha recordado que, al igual que otras doce ciudades españolas, el Ayuntamiento se había comprometido con la organización en reducir a la mitad las emisiones de gases del tráfico rodado para 2030.

"Por eso, este tipo de medidas son pequeños primeros pasos en esa dirección", ha asegurado el responsable de Greenpeace, quien ha insistido en que, al margen de estos "episodios puntuales de contaminación aguda, lo preocupante es el problema estructural".

"Hay que elegir entre la salud de los ciudadanos y el privilegio del uso del transporte privado", ha señalado José Luis García, quien ha apostado por "convertir en permanentes" las restricciones al tráfico, la peatonalización de las calles y el aumento de las zonas verdes".

"Da miedo acercarse al centro de Madrid, no sólo por lo que se ve, sino por lo que sabemos por los datos de las estaciones de mediciones", ha destacado, y "el problema no es acceder durante un rato al centro, sino vivir ahí".

En la misma línea, Juan Bárcena, responsable del área de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, ha asegurado que esta organización "apoya todas las medidas que el Ayuntamiento está proponiendo para frenar la contaminación, un problema que vienen reclamando, "con escaso éxito", desde hace más de diez años.

Bárcena ha puesto en tela de juicio que estas medidas consigan el objetivo de que Madrid deje de superar el valor máximo de NO2 en la atmósfera y ha matizado que "posiblemente no sean suficientes, pero lo importante es empezar".

A este respecto, ha explicado que la capital tiene dos problemas que atañen a la calidad del aire, por un lado picos muy altos de contaminación puntuales y por otro un problema "estructural" de valores medios muy altos.

Ante esta situación -ha continuado- el diagnóstico y la resolución de este problema es muy fácil, "reducir el tráfico de más de un 80 por ciento de automóviles que cada día circulan por las calles de Madrid".

También ha destacado que este problema "no nace ahora", el año pasado fue mucho peor en contaminación que éste, la única diferencia es que "hoy se encara el problema y prevalece la voluntad de hacer algo", más que esperar a que llueva para que el agua disperse la concentración de partículas contaminantes.

Por su parte, Ramón Martí, director de Coordinación Territorial y responsable de Medio Ambiente de SEO/BirdLife, ha valorado igualmente unas medidas "dirigidas al bien común y a mejorar la calidad del aire, que al fin y al cabo es una de las premisas de nuestra organización".

En SEO/BirdLife, "luchamos por mejorar la vida de los ciudadanos mediante el contacto con la naturaleza, la mejora de la biodiversidad urbana y la naturalización de las ciudades, medidas que van en la misma dirección" que las adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid.

No obstante, ha matizado que estas medidas "son insuficientes si no son respetadas y valoradas por los ciudadanos más que como algo puramente anecdótico", y si éstos no son conscientes de "todo lo que nos jugamos y de que el cambio climático es una realidad".

Ramón Martí ha reconocido que las condiciones atmosféricas de estos últimos días "favorecen la contaminación", pero esta situación "no debe ser una mera anécdota estacional", por lo que ha apostado por una política de movilidad sostenible y unas buenas redes de comunicación que fomenten el uso del transporte público.