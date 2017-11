Exmarinos de Noruega se movilizarán en capitales como Oslo, Londres y Atenas

Los antiguos trabajadores de la marina mercante noruega que reclaman sus pensiones al país nórdico han anunciado hoy movilizaciones en diversas capitales europeas que empezarán en Oslo, Londres y Atenas.

La asociación Long Hope engloba a 12.000 marineros españoles, de los que 8.000 son gallegos, que trabajaron entre 1948 y 1994 en la marina mercante noruega, donde tenían prohibido por ley cotizar a la seguridad social.

Allí pagaban sus impuestos y, cuando se empezaron a jubilar, descubrieron que el país nórdico se negaba a hacer frente al abono de sus pensiones, una situación que hoy han recordado en la movilización número 86, celebrada ante la Delegación del Gobierno en Galicia con más de un centenar de asistentes.

El portavoz de Long Hope, Alberto Paz Viñas, ha explicado a los periodistas que la próxima movilización será el 10 de diciembre en Oslo, con motivo de la ceremonia de entrega de los Premios Nobel de la Paz.

"Empezamos nuestra agenda internacional para dar a conocer esta grave injusticia social cometida por Noruega con los españoles, para explicar la indefensión en la que nos encontramos y la falta de apoyo del Gobierno español", ha declarado.

Estarán cada mes en una capital europea diferente, con movilizaciones previstas "desde Londres hasta Atenas", donde explicarán, con soporte documental, la situación que viven.

"Sabemos que la razón y la justicia nos acompaña. Si el Gobierno español no tiene la gallardía de enfrentarse al Gobierno noruego y llevarlo al Tribunal de Derechos Humanos con una demanda interestatal, nosotros sí tenemos vergüenza y dignidad y estamos reclamando lo justo y lo pertinente. No estamos reclamando nada que no nos corresponda", ha añadido.

Paz Viñas han mantenido su voluntad de llegar al Tribunal de Estrasburgo, pero para eso es necesario agotar la vía judicial en Noruega, donde este mes se celebrará una vista previa a los procesos señalados para abril o mayo de 2018 en los juzgados de los social y para el 12 y 13 de febrero de 2019 en los juzgados de primera instancia.

La asociación, que sabe que no conseguirá nada en Noruega sino que necesitará llegar a Estrasburgo, pero para eso necesita agotar la vía interna, considera adecuados los tiempos de la justicia nórdica.

Censura, no obstante, el retraso que provocaron "los diez recursos presentados por Noruega", porque fue necesario contestar uno por uno.