Extranjeros en Puerto Rico viven con pavor la llegada del ciclón María

Miles de residentes extranjeros en Puerto Rico, entre ellos centenares de españoles, se refugiaron hoy en hoteles de la isla y casas de amigos ante la llegada inminente del huracán María.

"No me quiero ni imaginar lo que viene. Todos me dicen que es lo peor", dijo a Efe Mary Pires, una turista inglesa de 22 años en San Juan.

San Juan vive bajo la amenaza de que el ojo del ciclón María azote la capital puertorriqueña cuando aún no se ha repuesto del paso hace dos semanas de Irma, que lo hizo por el noreste tras un desvío en el ultimo momento.

"Espero que ahora pase igual", indicó.

A su vez, Dieter Heizer, un jubilado alemán residente en Puerto Rico desde hace cuatro años, indicó que ha dejado su vivienda, en zona inundable, en Dorado -cerca de San Juan- para trasladarse a un hotel en Bayamon, ya que en San Juan ya no había habitaciones "pero ya no hay aquí tampoco. Me iré a casa de unos amigos en el barrio de Santurce".

"En mis 70 años de vida nunca había vivido dos huracanes y además tan seguidos. Es terrorífico. Confío en que todo se quede en fuertes vientos. La casa me da igual, eso es recuperable. Mi vida no", indicó a Efe.

Al igual que muchos españoles, que se reparten entre casas de amigos y hoteles, Heizer indicó que informará al consulado de Alemania en San Juan de donde se encuentra.

Por su parte, Jerry Farrs, un jubilado estadounidense de 69 años, señaló que cuando "llegan estos momentos hay que ponerse en manos de quien uno crea. No queda otra, pareciera que es el fin del mundo. Claro que tengo miedo".

Farrs señaló que se alojará en un hotel, pero en las afueras por la ocupación plena de los que están en el centro de San Juan.

En este sentido, explicó que el hotel les mantiene informados en todo momento de que es lo que hay que hacer.

El "potencialmente catastrófico" huracán de categoría 5 María se aproxima hoy a las Islas Vírgenes y Puerto Rico con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

María, que toco tierra anoche en la isla caribeña de Dominica causando importantes daños, se encuentra a 135 kilómetros al oeste de Guadalupe y a 275 kilómetros al sureste de Saint Croix (Islas Vírgenes estadounidenses), informó el NHC en su boletín de las 12.00 GMT de hoy.

Se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 15 km/h y, según un probable patrón de trayectoria, el "ojo de María se moverá hoy sobre el nordeste del Caribe y se aproximará a las Islas Vírgenes y Puerto Rico esta noche y el miércoles", resaltó esta institución con sede en Miami.