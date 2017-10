Gay de Montellà relativiza los traslados de sedes fuera de Cataluña

El presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, ha relativizado hoy la decisión del Banco Sabadell de estudiar el traslado de su sede fuera de Cataluña y la opción similar tomada ya por alguna empresa al creer que no es necesario y que "no servirá para nada".

Preguntado por los periodistas sobre los movimientos de bancos y empresas que se están registrando estos días tras el referéndum del 1-O, Gay de Montellà ha asegurado que "cualquier deslocalización o desplazamiento de sede no es buena noticia".

"Deseamos que sean medidas provisionales o puramente un plan B, pero que no se lleven a término. Estamos convencidos de que será así. Creemos que no responde a una seria valorización de lo que es una empresa. Lo entiendo para las tecnológicas que les es igual dónde están pero no tiene sentido en el ámbito industrial ni en el financiero", ha subrayado.

En esta línea, se ha mostrado convencido de que estos movimientos empresariales "no servirán para nada y todo volverá a su cauce en pocos días".

En relación directa con el caso del Banco Sabadell, que esta tarde reunirá de manera extraordinaria a su consejo de administración para valorar el traslado de su sede, el presidente de Fomento ha asegurado que respeta sus decisiones y que se trata de "una gran entidad, solvente y bien gestionada, que tomará la mejor decisión en defensa de sus intereses y para fortalecer el sistema bancario".

Tras señalar que no le gustan los cambios de sede de entidades financieras catalanas, ha animado a los particulares a no abrir cuentas fuera "porque dentro de seis meses se preguntará por qué lo ha hecho y no ganará nada".

Pese a relativizar el impacto en la economía catalana de los desplazamientos de sedes, el representante de la principal patronal catalana ha apuntado que tiene constancia de que algunas compañías han abierto segundas delegaciones fuera de Cataluña o se han llevado fuera parte de la actividad ante la eventualidad de una declaración unilateral de independencia.