Hernando, sobre la gestión de la DGT del caos de la AP-6: "Seguirlo desde Madrid o desde donde viva uno, da igual"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este martes que "se está cargando mucho" contra el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, por su gestión del caos generado en AP-6 por la nevada que dejó a miles de conductores atrapados la noche del pasado sábado.

"El Director General de Tráfico no durmió esa noche", ha asegurado Hernando en una entrevista en Los Desayunos de TVE. El portavoz popular ha apuntado que sabe "de primera mano" que Serrano "estuvo en todo momento atento a la situación que se estaba produciendo" en la autopista.

Hernando ha salido en defensa del directo de la DGT, que ha sido criticado por gestionar la situación en la AP-6 desde el despacho de su casa en Sevilla en vez de trasladarse hasta Madrid para supervisar las operaciones. Para el portavoz del PP seguir la situación "desde Madrid o desde donde viva uno" no es importante y "da igual" porque Serrano "estuvo atento a todo".

Preguntado sobre la atribución de culpabilidades que, en un primer momento, apuntaron a los conductores, Hernando ha señalado que "todo el mundo tiene la tendencia en España de echar la responsabilidad a los demás" para matizar que "todo el mundo tiene una parte de responsabilidad". El popular ha recalcado que los conductores "no son los responsables" aunque ha remarcado que "no estaría de más que nos acostumbráramos a hacer un poco más caso de las recomendaciones que hacen desde Tráfico o desde la información meteorológica para saber que, cuando uno va a atravesar una zona en la que se ha avisado de graves nevadas, no estaría de más llevar unas cadenas en el coche". Aunque ha asegurado que "ni con cadenas se habría solventado el asunto".

Para el portavoz popular hay un claro responsable: la empresa concesionaria de la AP-6. Hernando ha asegurado que la circulación "está a su cargo" y que la empresa "cobra" por ofrecer ese servicio por lo que "no puede eludir su responsabilidad" en el caos generado en la autopista.