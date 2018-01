El padre de Diana Quer pide que se mantenga la prisión permanente revisable para casos como el de su hija

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, la joven madrileña asesinada, ha defendido este viernes en una entrevista en la Cadena SER la necesidad de mantener la prisión permanente revisable "exclusivamente para casos de extrema gravedad".

"La normativa penal vigente establece sanciones que son lo suficientemente duras y todos creemos en la reinserción", ha reconocido Quer, que ha defendido la petición que ha lanzado en plataforma Change.org para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable. "Prisión permanente revisable significa casos de extrema gravedad, delitos cometidos sobre niños inocentes, casos como el de Diana", ha asegurado el padre de la joven sobre la petición en la que participan los familiares de Marta del Castillo, MariLuz Cortés, Candela y Amaia Oubel Viéitez, y Ruth y José Bretón Ortiz. "Las familias sufrimos una pena perpetua".

El padre de Diana Quer ha querido expresar toda su "solidaridad" con la familia del asesino confeso de su hija, José Enrique Abuín -conocido como 'El Chicle'-, y ha reconocido que habló con su madre para decirle que ella "no era culpable de nada". "Cuando vi a la madre de 'El Chicle' llorando de esa forma en televisión, pedí su teléfono, la llamé y le dije que ella no era culpable de nada", ha apuntado el padre de Diana, que ha asegurado que la hija de Abuín es "una victima más en esta salvajada".

"Nuestros hijos no son una página de sucesos", ha apuntado Juan Carlos Quer sobre la cobertura mediática del caso de la desaparición y el asesinato de Diana. "Yo no quise ver el cuerpo de mi hija y dos días después me lo encontré, cubierto de una sábana, en la portada de un periódico", ha asegurado Quer, que ha pedido ha pedido un código de ética en el tratamiento de este tipo de informaciones. "Existirá un antes y un después, se lo aseguro. No voy a consentir que estos dramas humanos queden en una página de sucesos".