Llega a P.Rico el segundo grupo de repatriados en barco desde San Martín

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, recibió hoy en el muelle de San Juan a 569 personas afectadas por el impacto del huracán Irma que llegaron en barco procedentes de la cercana isla de San Martín.

El grupo se dividió en dos embarcaciones de la línea de cruceros Royal Caribbean.

El "Majesty of the Seas", que atracó en el Muelle 4 de la Bahía de San Juan, transportó un total de 227 pasajeros ciudadanos con pasaporte de Estados Unidos y 130 de otras nacionalidades, hasta sumar 357.

El jueves esta embarcación trajo a 500 personas, en este caso, procedentes de San Tomás.

Pos su parte, el "Adventure of the Seas", crucero que tiene como puerto base el muelle Panamericano del Distrito del Centro de Convenciones, trasladó 176 pasajeros con ciudadanía estadounidense y 36 no americanos, para sumar 212 personas.

"Nuestra administración está comprometida en dar la mano a los sobrevivientes de estas islas hermanas que lo han perdido todo tras el paso de este fenómeno atmosférico. Seguimos hacia delante en la recuperación de Puerto Rico mientras que somos solidarios con nuestros vecinos de las antillas menores", sostuvo el primer ejecutivo.

Rosselló estuvo acompañado por el director de la Autoridad de los Puertos y del Distrito del Centro de Convenciones, Omar Marrero; el secretario de Estado, Luis Rivera, y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez.

Los pasajeros de ambas embarcaciones pasaron por el debido proceso de identificación por parte de aduana para el preceptivo permisos de desembarque.

El director de la Autoridad de los Puertos sostuvo que, hasta el momento, no se espera la llegada de más embarcaciones con pasajeros desalojados de las vecinas islas.

Las personas que contaban con vuelos ya reservados fueron llevados directamente al aeropuerto y aquellos que se podrían permitir un hotel fueron trasladados al mismo.

Los demás fueron transportados a un refugio provisional situado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Pedro Rosselló.

En la actualidad, el refugio cuenta además con 108 pacientes que reciben atención médica, en su mayoría tratamiento de diálisis.

Otros 40, desde el paso del huracán Irma, están siendo tratados en centros hospitalarios.

Los funcionarios que acompañaron a Rosselló también visitaron el refugio que recibe temporalmente a las personas que de primera instancia no pueden ser ubicadas en hoteles o vuelos a diferentes destinos.

"Las embarcaciones que hemos estado recibiendo pueden mover un total de 2.000 pasajeros por viaje, por lo que es imperativo para nosotros contar con un espacio con todas las capacidades que se requieren en un centro temporero de asistencia humanitaria o refugio", sostuvo Marrero.

A la llegada de estas personas entre el jueves y hoy se une la de unas 1.900 que han ido haciéndolo, tras el paso del ciclón, a través del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marin, en aviones gestionados por la Guardia Nacional de Estados Unidos

Marrero informó que la ayuda voluntaria ha sido crucial ante la emergencia, pues "sin duda alguna la gran mayoría de lo aquí hecho corresponde a todos los puertorriqueños que se han desbordado en sus donaciones y que han dado de su tiempo para segmentar toda esa mercancía que recibimos diariamente".

Parte de las donaciones que se tramitan a través del Centro de Convenciones pasarán a los damnificados que temporalmente lleguen a este refugio y para atender las necesidades de los municipios de Puerto Rico que se vieron mayormente afectados por el huracán Irma

El resto será enviado a las demás islas del Caribe.

Aunque el Centro de Convenciones ha sido habilitado para recibir a repatriados de las islas vecinas a Puerto Rico, la planificación permitió que ninguno de los eventos pautados para esta semana fueran cancelados.