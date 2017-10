En Marea acusa a la Xunta de "buscar un chivo expiatorio" sobre los incendios

La Xunta trata de "buscar un chivo expiatorio" en un presunto "terrorismo incendiario" para no asumir responsabilidades en la ola de incendios registrada el pasado fin de semana en Galicia, en el que murieron cuatro personas, denunciaron hoy representantes de la formación En Marea.

En una conferencia de prensa, la diputada de En Marea en el Congreso Alexandra Fernández, acompañada del parlamentario autonómico Davide Rodríguez y de la eurodiputada Lidia Senra, opinó que la Xunta trata de "reproducir" una estrategia similar a la utilizada durante la 'marea negra' del buque "Prestige" o en el descarrilamiento del tren Alvia en Santiago de Compostela.

En opinión de Fernández, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en lugar de reconocer "problemas estructurales" en las zonas forestales de Galicia, "está centrado en la cuestión punitiva, reproduciendo lo mismo que vivimos con el Prestige", en la que las autoridades atribuían que "el culpable era el capitán", y luego "con el Alvia se centró todo en que la culpa era del maquinista".

La diputada consideró que ahora, tras una ola de incendios sin precedentes, Feijóo "está buscando un chivo expiatorio para no tener que analizar las cuestiones de fondo".

Criticó que Feijóo pretenda "tapar responsabilidades" de manera similar a los accidentes del "Prestige y el Alvia" y lamentó que el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, afirmase que los incendios eran "intencionados".

Para la diputada, es una "irresponsabilidad que sin ningún tipo de investigación o de dato se lancen ese tipo de sentencias", y advirtió de que hay informes de la Fiscalía y de la Guardia Civil en otras situaciones similares del pasado que "descartan las teorías de que haya una organización criminal" tras los incendios.

Fernández anunció una serie de iniciativas ante el Congreso de los Diputados para preguntar el Gobierno por la llegada "tardía" de efectivos militares, por la "falta de coordinación" y acerca de si "conocía que había sequía" y los riesgos que eso entrañaba.

Asimismo, cuestionó la demora en la información por parte de algunos medios de comunicación públicos y opinó que, "si los incendios estuvieran alrededor de Madrid, estarían informando desde el minuto cero".

Fernández indicó, además, que preguntará al Gobierno central "qué pruebas tiene" de que esos incendios se atribuyan a una supuesta "trama".

Por su parte, Rodríguez opinó que "no hay terrorismo incendiario" en Galicia sino "un uso tradicional del fuego en el monte que ahora se ve agravado por la despoblación y su envejecimiento" a lo que hay que añadir una "masa forestal descontroladas".

El diputado, que ejerció anteriormente de bombero forestal, dijo que las teorías de que en el sur de Pontevedra había una "trama organizada" no estaban sustentadas en prueba alguna, y afirmó que el fuego puede propagarse "por la velocidad del viento" e incluso "reproducirse dos kilómetros más lejos", como ocurrió en Portugal.

Senra consideró que la "falta de autocrítica" del Gobierno de la Xunta le ha llevado a echar balones fuera y a buscar causas fuera", y apuntó que, al contrario, en Portugal dimitió la ministra de Administración Interna, Constança Urbano de Sousa, y hasta el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reconoció, aunque "tibiamente", la falta de coordinación entre países.

"Aquí no he oído absolutamente a ningún responsable de la Administración gallega hacer ningún tipo, ni de atisbo siquiera, de autocrítica o de reconocer que algo no funciona", comentó la eurodiputada.

Entre las medidas que sugiere En Marea figuran un cambio de política forestal en el que se considere el eucalipto como una "especie invasora" que contribuye a la propagación de incendios.