Montserrat afea a Podemos no estar en el pacto contra la violencia machista

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy que el "instrumento" para luchar contra la violencia sexual que sufren las mujeres es el pacto de Estado contra la violencia de género, y ha afeado a Unidos Podemos que sea el único grupo que se abstuvo y no votó a favor.

"Espero y deseo que se sumen al pacto de Estado porque ésta es la respuesta y éste es el instrumento", ha respondido la ministra en la sesión de control en el Congreso a la diputada de Unidos Podemos Sofía Fernández Castañón.

La parlamentaria le ha preguntado a la ministra qué va a hacer el Gobierno para garantizar que la mitad de la población no viva permanentemente expuesta a sufrir violencia sexual, ya que considera que "el clima de violencia sexual contra las mujeres en España es intolerable" y no sólo afecta al ámbito de las relaciones de pareja.

Montserrat se ha mostrado convencida de que la erradicación definitiva de la violencia machista "constituye la defensa más esencial de la igualdad de las mujeres" y de que en la lucha contra la violencia sexual y contra todo acto de violencia contra las mujeres, hay que "avanzar desde la unidad".

"Una unidad que ustedes rompieron porque está representada de la mejor forma posible en el pacto de Estado contra la violencia de género que no votaron a favor", ha aseverado.

Y ha añadido: "Me pregunta dónde están las respuestas, pues están en el pacto de Estado al que han dicho que no; por tanto, no nos venga a dar lecciones en la lucha porque nosotros sí que estamos trabajando cada día en ello".

Por su parte, Fernández Castañón ha acusado al Gobierno de no cumplir la ley de igualdad cuando "en RTVE se invita a periodistas que dicen que el acoso es subjetivo" o que "desprecian" a las mujeres y al colectivo LGTBI.

"Señora ministra, en el cargo le va dar respuesta al hecho de que la ciudadanía de las mujeres esté siendo de segunda, igual que le va al Gobierno dar respuesta democrática a todas las mujeres que ahora mismo nos vemos expuestas a sufrir violencia sexual por el mero hecho de ser mujeres", ha concluido.