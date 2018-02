Montserrat advierte de que es imposible separar Cataluña de España

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha advertido hoy de que "es imposible separar Cataluña de España" y ha subrayado que esta última no se entiende sin la primera, a la vez que ha apelado al 'seny' catalán "en estos momentos tan complejos que vivimos".

La ministra ha sido la encargada de presentar hoy al doctor Valentín Fuster, que ha pronunciado una conferencia sobre los retos de la sanidad, y le ha dado las gracias "por llevar a España en tu pensamiento y a Cataluña en tu corazón".

"De nuestra tierra catalana nacen personas y valores extraordinarios como tú que os sumáis a la tinta con la que escribimos entre todos la historia de España", ha dicho Montserrat, quien ha pedido recordar "el espíritu que llevamos dentro los catalanes" en estos "momentos complejos que vivimos".

Un espíritu templado, ha dicho, "fruto del equilibrio entre nuestro 'seny' y nuestro 'rauxa', que continúa latiendo en el corazón de Cataluña y que toda España admira, ama y reconoce".

La ministra ha hecho una comparación entre Fuster y la situación catalana y ha asegurado que al igual que en el caso del cardiólogo "es imposible separar el genio de la persona", también "es imposible separar Cataluña de España".

Así, según ha precisado, igual que "el cardiólogo universal no se entiende sin el hombre, el humanista y el maestro, la longevidad no se entiende sin hábitos de vida saludables y España no se entiende sin Cataluña".

Montserrat ha agradecido al doctor Fuster su ayuda "para seguir construyendo puentes y abriendo puertas y ventanas y para que el alma catalana ejemplificada hoy en ti viva para siempre y para que la verdadera esencia conciliadora y dialogante siga rigiendo en lo más profundo de Cataluña y de España.

Por su parte, el doctor Fuster no ha querido pronunciarse sobre la situación que se vive en Cataluña, a pesar de sentirse catalán, si bien ha afirmado que después de vivir en tres países y haber atendido a pacientes de todos los niveles ha llegado a la conclusión de que "estamos en un mundo que ha de estar integrado".

"Creo en la integración", ha concluido el cardiólogo.