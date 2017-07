La OMS confirma que continúa el brote de sarampión en Europa, con 35 muertes en un año

La oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que continúa el brote de sarampión en Europa, donde 35 personas han muerto en el último año a causa de esta enfermedad.

La víctima mortal más reciente fue un niño de 6 años en Italia, donde más de 3.300 casos, incluidos dos fallecimientos, han ocurrido desde junio de 2016.

En otras partes de Europa también se han reportado muertes por sarampión en los últimos doce meses, incluidas 31 en Rumanía, una en Alemania y una en Portugal.

"Cada muerte o discapacidad causada por esta enfermedad que se puede prevenir mediante la vacunación es inaceptable", dijo la directora para Europa de la OMS, Zsuzsanna Jakab, mediante un comunicado.

Recordó que a pesar de que esa vacuna es segura, efectiva y barata, el sarampión es una causa principal de mortalidad en la población infantil mundial y que ni siquiera una región de economías desarrolladas como la europea queda al margen.

Europa había progresado de manera importante en las últimas décadas hacia la erradicación del sarampión, con 37 países donde quedó interrumpida su transmisión endémica.

No obstante, quedan áreas donde la inmunización es muy baja, lo que permite que el virus, que es altamente contagioso, se propague entre aquellos que no están vacunados.

La OMS no solo aconseja que los niños que no están inmunizados o que lo están de forma inadecuada reciban dos dosis de la vacuna, sino que también los adultos que no están seguros de si han recibido las dosis completas se hagan vacunar.