Omella pide librar a Cataluña de "insidias del mal" y tender puentes al diálogo

El arzobispo metropolitano de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido a Sant Jordi, patrón de Cataluña que se conmemora mañana, que "proteja Barcelona y Cataluña de todas las insidias del mal" y que ayude a construir "puentes de comunicación y comunión".

"Todo lo que sea olvidarse de los pobres y pequeños, todo lo que no sea construir puentes para la comunicación y la comunión entre todos, todo lo que sea faltar al respeto a personas e instituciones, es no seguir el ejemplo de nuestro patrón, es no vencer al dragón del mal que nos acecha continuamente", escribe Omella en su carta dominical.

Bajo el título de "Los patronos de Cataluña", el arzobispo recuerda que el domingo se celebra Sant Jordi y el próximo jueves, día 27, la Virgen de Montserrat, los dos patrones de la comunidad catalana, que son muy venerados.

Pese a que la tradición habla de que Sant Jordi fue un soldado romano en Oriente, que se hizo cristiano y murió como mártir de Cristo en las persecuciones del siglo III y que la leyenda lo dibuja como un caballero que vence al dragón y salva a la princesa de sus garras, Omella subraya que ello "no significa que tengamos que ir con la lanza atacando a los demás".

Omella contrapone "la imagen de Sant Jordi que se nos muestra en la basílica de la Sagrada Familia con su escudo para defenderse y protegerse de los ataques a sus valores, para abrir espacio a la verdad y responder protegiendo las virtudes que provienen de su corazón grande y generoso".