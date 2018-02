El PP cree que la huelga feminista "rompe el modelo de sociedad occidental" y "enfrenta a mujeres y hombres"

El Partido Popular está en contra de la huelga que se está gestando para el próximo 8 de marzo. Así lo confirma la dirección nacional de la formación, que en un documento interno ha explicado sus razones para oponerse, tal y como ha revelado la Cadena Ser. El argumentario señala que la protesta pretende "romper nuestro modelo de sociedad occidental" que es "la que más ha avanzado en la consecución de derechos y oportunidades para las mujeres" y apuesta "por el enfrentamiento entre mujeres y hombres" en detrimento de la unidad.

Los populares creen que se trata de una convocatoria "elitista", dicen, porque solo la pueden hacer las personas que tengan empleo e "insolidaria" con "las mujeres autónomas que tienen un negocio y que no pueden cerrar", "con las mujeres que cuidan, en soledad, de mayores y que si ellas no hacen su trabajo nadie lo hará por ellas". Y concluyen que se trata de "una huelga de élites feministas pero no de mujeres reales con problemas cotidianos". Con el objetivo de llegar a todas las mujeres, el movimiento feminista ha hecho un llamamiento triple: huelga laboral y estudiantil, de consumo y de cuidados.

Sobre este argumentario ha sido preguntada la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha apostado por hacer una "huelga a la japonesa" –trabajar más de lo habitual como medida de presión–, informa Irene Castro. "Es la manera en que queremos celebrar el 8 de marzo, con las mujeres trabajando, con las mujeres con oportunidades [...] trabajando todavía más y demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país", ha añadido.

La ministra ha justificado que "nunca ha habido más mujeres trabajando en la historia de España" y "partiendo de la situación en la que partíamos en el año 2011 con una destrucción de más de tres millones y medio de empleos" el Gobierno "ha conseguido dar oportunidades a las mujeres y eso es lo que precisamente reivindicamos el 8 de marzo". Además ha dicho trabajar "por cerrar la brecha salarial", que aunque "no se ha alcanzado el objetivo último, hoy es menor y eso es una noticia positiva".

"Falsos y absurdos debates"

La formación aprovecha también para nombrar a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, de la que objetan que vaya a la huelga "teniendo la tasa de paro femenino más alta de España" y recurre al Gobierno socialista: "El legado del Gobierno anterior fueron 1.382.000 mujeres que perdieron su puesto de trabajo".

Antes de detallar los motivos por los que se desmarcan, repasan algunos de los propósitos de la convocatoria, tales como " subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal" o " quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal, capitalista, racista y heteronormativa". Tras ello, añaden que la igualdad "es un valor fundamental" y que "hombres y mujeres tienen los mismos derechos".

Además, califican de "irresponsabilidad y frivolidad" trasladar la violencia de género a una huelga después del acuerdo al que llegó el Congreso para aprobar el pacto de Estado y apuestan por "no crear debates absurdos que contaminan la consecución de la igualdad real". Entre ellos, dicen, "falsos y absurdos debates gramaticales" como el de "las portavozas".

Ese día el PP ha decidido presentar mociones en los ayuntamientos para impulsar "los cambios necesarios" sobre creación de empleo, corresponsabilidad o brecha salarial, detalla la formación.