PSOE condena amenazas a promotores de la carroza de diversidad de Vallecas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha condenado hoy las amenazas e insultos que han recibido los promotores de la 'carroza por la diversidad', que desfilará en la Cabalgata de Reyes el sábado en Vallecas, y advierte que podrían ser "un claro delito de odio".

De ahí que los cuerpos policiales "deberían actuar con absoluta diligencia" para erradicar "el brote de odio" y garantizar la seguridad de la carroza en la cabalgata, según la edil socialista.

La asociación 'Orgullo Vallekano', promotora de la iniciativa, ha informado de una serie de intimidaciones hacia la carroza y las personas que vayan en ella, incluso hasta el punto de decir que arderían "como en el infierno", ha indicado la portavoz.

Por ello, el PSOE madrileño ha mostrado su "inequívoco compromiso" con la diversidad y el reconocimiento de la igualdad de todas las personas dentro de unos valores que comparte "la inmensa mayoría de la sociedad madrileña y vallecana".

"Entendemos que la presencia de una carroza no reivindicativa sino simplemente ilustrativa de la variedad y diversidad de identidades de nuestra sociedad, no sólo no atenta sino que refuerza el tradicional mensaje navideño de convivencia, paz y solidaridad" ha recordado Causapié.

La concejala también ha criticado a aquellos grupos políticos que han demonizado la presencia de la carroza "sin molestarse en comprobar la veracidad de algunas exageraciones y versiones sesgadas que se han difundido estos días".