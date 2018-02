El PSOE avala las propuestas de la Plataforma por la Escuela Pública para el pacto

El PSOE ha respaldado hoy el documento "La Educación que queremos", la propuesta de la Plataforma para el Pacto de Estado por la Educación, cuyos representantes han presentado hoy Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y Luz Martínez Seijo, secretaria de Educación y Universidades.

En el encuentro que han mantenido ambas partes, los representantes de las familias, el alumnado y el profesorado han asegurado que "no aceptarán un pacto educativo que no permita ganar en calidad y equidad, y que no reimpulse el derecho a la educación, maltratado por las políticas educativas del Gobierno del PP".

Tampoco apoyarán, según sostiene la plataforma en una nota, un pacto "que no garantice una financiación suficiente, que no revierta los recortes y las medidas que han colocado a la educación pública en una situación de emergencia y que no haga de la educación una política de Estado".

"La plataforma -apunta- seguirá exigiendo al PP y al resto de grupos parlamentarios un auténtico diálogo social en educación, inexistente hasta el momento, que revierta el deterioro sufrido por la escuela pública y permita avances educativos y sociales".

Si se ignoran las reivindicaciones de la plataforma y si no se cuenta con la participación de la comunidad educativa como parte activa del proceso, el hipotético "acuerdo" para un pacto, según advierte, no contará con su apoyo, aunque pueda darse en el plano político y territorial.