La Plataforma Trans celebra que "trans" sea candidata para palabra del año

La Plataforma Trans ha destacado la importancia que tiene para el colectivo el hecho de que la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) haya incluido "trans" entre las candidatas a palabras del año.

Esta fundación, promovida por la Agencia Efe y BBVA, elegirá el próximo 29 de diciembre la palabra del año entre los doce términos seleccionados entre las recomendaciones diarias que hace sobre el uso del idioma.

Por su interés lingüístico, por el debate social generado o las dudas sobre su uso, entre otros requisitos, han sido elegidas: aporofobia, aprendibilidad, bitcóin, destripe, machoexplicación, noticias falsas, odiador, soñadores, superbacteria, turismofobia, trans y uberización.

"Para la Plataforma Trans, que haya sido seleccionada trans, ya es motivo de celebración y queremos expresar nuestra gratitud a la Fundéu BBVA por la visibilidad que supone para un colectivo que por ignorancia vive en la exclusión social y en una desprotección jurídica que les garantice el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, como derecho humano fundamental", explica su presidenta Mar Cambrollé.

La palabra "trans" se utiliza como "acortamiento válido de transexual o transgénero", según la Fúndeu.

La plataforma destaca, en un comunicado, que "la situación sociocultural de las personas trans, ha cambiado en los últimos años; la gran visibilidad internacional en el mundo de la moda, el cine, la política, las artes y la TV, ha acercado a la sociedad y a los políticos una realidad que no es un fenómeno contemporáneo pero que ha estado en el ostracismo".

"Aunque desde hace aproximadamente 25 años los colectivos de gays y lesbianas nos incluyeron en el acrónimo LGTB, paradójicamente al tratarse de realidades distintas, orientación e identidad, las políticas LGTB han hecho más hincapié en las demandas y visibilidad de las personas gays y lesbianas", explica.

Para la presidenta de la plataforma, "lo que no se visibiliza, no existe y lo que no existe, no tiene derechos", por ello -añade- "es de suma importancia la visibilidad de la palabra 'trans' cuando el colectivo está a la espera de se registre en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Integral para las Personas Trans.