Presidente de la central uruguaya PIT-CNT pide diálogo a las partes en el conflicto del agro

El presidente de la central uruguaya, el PIT-CNT, Fernando Pereira, publicó en su cuenta de Facebook una reflexión sobre el conflicto que los productores rurales mantienen con el Gobierno exigiendo mejoras en la rentabilidad y llamó a todas las partes a buscar solución en el diálogo.

En este sentido, Pereira subrayó su preocupación por algunas expresiones en ambos bandos que tienden a "polarizar posiciones" y generan "brechas innecesarias" en el conflicto.

"He leído en estos días frases de los productores auto convocados, planteando que el PIT CNT es el ISIS del Uruguay, que el Uruguay no tiene que tener políticas hacia los pobres, y que si tiene que correr sangre que corra", manifestó Pereira, y añadió que esto no representa "el sentir de la sociedad uruguaya".

Además, el dirigente sindical explicó que, desde la otra parte, también hay respuestas "que son duras" como referirse a los protestantes como "oligarcas que andan en camionetas 4 por 4, golpeadores", entre otros agravios.

Según Pereira, de seguir esta polarización, "no va a existir una solución en el corto plazo" y, en el momento en el que se resuelva, "va a ser con muchas heridas".

En concreto, un grupo de productores rurales de todo el país, denominados "autoconvocados", llevan días manifestándose exigiendo al Gobierno diferentes medidas que mejoren la rentabilidad del sector.

Las principales exigencias se refieren a rebajas de combustibles y tarifas de electricidad, aunque el conflicto se expandió a otros sectores e incluye pedidos de diferentes grupos sociales.

El próximo 23 de enero habrá una reunión en el departamento de Durazno donde se elaborará la propuesta conjunta que, además de los pedidos del agro, incluye otros como mejorar la seguridad pública, cerrar acuerdos con otros países, recortes a políticas sociales, entre otras cosas.

Para el presidente del PIT-CNT, lo más atinado en el conflicto es la convocatoria al diálogo en el que se incluya a las organizaciones empresariales del sector rural, el Gobierno y los representantes de los trabajadores rurales, para que las soluciones "contemplen toda la problemática".