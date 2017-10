Rueda emplaza a crear "responsabilidades propias" en la lucha contra incendios

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó hoy que la gestión de los servicios de emergencia durante la reciente ola de incendios forestales "es una cuestión de todos" y consideró estéril interpretarlo como "una cuestión de lucha política".

"Si entendemos que esto es una cuestión de lucha política, simplemente echar encima responsabilidades y no crear responsabilidades propias, eso no va a ningún lugar", dijo a los medios tras reunirse con la Coordinadora Gallega de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo.

A la demanda de crear un mando único para luchar contra los incendios forestales y emergencias en Galicia, Rueda afirmó que "todo lo que sean proyectos en positivo para seguir mejorando la actuación en materia de emergencias bienvenidos sean. Nosotros escucharemos todos".

Para el vicepresidente del Gobierno gallego, la gestión de los servicios de emergencias "no es una cuestión sólo de la Xunta, ni de las administraciones locales, ni de la Administración del Estado, es una cuestión de todos", subrayó.

Consideró que seguir progresando en una mejor coordinación de los dispositivos frente a situaciones de emergencia "es un trabajo inacabado y lo estará siempre, porque las emergencias también son cambiantes y a veces demandan grandes esfuerzos", concluyó.