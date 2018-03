Sordo (CCOO): lo importante es la movilización, no la duración de la huelga

Lo importante de la convocatoria de paros de dos horas hecha por los sindicatos UGT y CCOO para el 8 de marzo para reclamar la igualdad entre hombres y mujeres es confluir en la movilización, y no la duración de la huelga, ha dicho hoy el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

En rueda de prensa, Unai Sordo ha insistido en que "conviene dejar claro" que la brecha salarial entre hombres y mujeres existe y se trata de algo "intolerable", y ha recordado que el salario de las segundas es un 30 por ciento inferior de media.

Además, el 75 por ciento de los contratos parciales afecta a mujeres y en los pluses retributivos hay una diferencia del 44 por ciento con respecto a los que perciben los hombres, ha indicado el dirigente de Comisiones Obreras (CCOO) antes de participar en asambleas informativas con miembros del sindicato.

Unai Sordo ha criticado que haya profesiones "fundamentalmente feminizadas", en las que se cobran salarios inferiores a las que están "masculinizadas", y ha dicho que el paro se convoca porque la desigualdad tiene un componente material, ya que es "muy difícil" ejercer la autonomía personal sin independencia económica.

Pero la desigualdad no se explica solo desde la realidad laboral o socioeconómica, pues hay factores culturales e históricos que la explican, y por ello se plantea un paro laboral que impulse el gran objetivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que tiene que ser una gran movilización social, ha señalado Unai Sordo.

El secretario general de CCOO, ha destacado que si bien la desigualdad de género se enraiza en la "noche de los tiempos", se da en un momento en el que ha habido en general una apuesta política económica y económica por las desigualdades sociales.

Unai Sordo ha criticado que a pesar de que España crece por encima del 3 por ciento desde hace tres años, los salarios siguen sin recuperarse, algo que ha atribuido a la reforma laboral.

A su juicio "no es decente" que España haya crecido el 3,2 por ciento y las pensiones se revaloricen el 0,25 por ciento.

La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, ha manifestado que la huelga parcial no la convoca el sindicato para alimentar la noticia y sí porque la lucha por la igualdad es una prioridad, y ha alegado que la lucha no se circunscribe a un sólo día, pues el 8 de marzo no se solucionarán los problemas.

Blasco ha declarado que el sindicato busca sobre todo políticas activas de empleo para acabar con la discriminación y la desigualdad, y ha señalado que se trata de luchar para conseguir un desarrollo pleno del pacto de Estado contra la violencia de género.

Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias, ha opinado que el próximo 8 de marzo será un día histórico y para recordar.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado los paros de 11.30 a 13.30 en el turno de mañana, y de 16.00 a 18.00 en el de tarde, y durante las dos primeras horas durante la jornada nocturna.