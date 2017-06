Toxo defiende la actuación del exdirigente de CCOO en Andalucía ante la investigación

El ya ex secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha defendido hoy la actuación del ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero que está entre los investigados -antes imputados- en las diligencias abiertas por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva de 2003.

"La actuación de esas personas, hasta donde alcanza a conocer la organización, ha sido impecable y se demostrara en sede judicial", ha apuntado Toxo en su última intervención ante el plenario del XI Congreso de CCOO que deja de dirigir tras 8 años al frente.

"Cumplieron el mandato sindical para canalizar unas ayudas", ha señalado Toxo que ha pedido no caer en el "aquelarre" de la política española y ha afirmado que, aunque sea difícil de cara a la opinión pública, el sindicato debe proteger a su gente.

La juez María Núñez Bolaños abrió ayer diligencias por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva de 2003 e imputó a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar, seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía, 10 sindicalistas, dos mediadores y cinco trabajadores.

La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha abierto diligencias por el ERE aprobado por la crisis minera e incluye como investigadas -antes imputadas- a la secretaria general de Empleo y a la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, Carmen de Miguel y Soledad Córdova, respectivamente.

Entre los imputados también están los exconsejeros andaluces José Antonio Viera y Antonio Fernández; tres ex directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía; el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana; el ex secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero; y responsables de Uniter y del Estudio Jurídico Villasís.