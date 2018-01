La UC3M nombra honoris causa al escritor Ian McEwan y al ingeniero Antti Räisänen

La Universidad Carlos III de Madrid ha investido doctores honoris causa al novelista, guionista y dramaturgo británico, Ian McEwan, y al ingeniero finlandés Antti Räisänen, experto en tecnologías de alta frecuencia.

En la ceremonia de investidura celebrada ayer, el rector de la UC3M, Juan Romo, puso en valor las carreras de los dos nuevos doctores que han dictado su lección magistral en el Aula magna del campus de Getafe.

La laudatio de Ian McEwan corrió a cargo de la profesora Pilar Carrera, del departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la UC3M; mientras que la de Antti Räisänen ha sido realizada por la profesora Magdalena Salazar, del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UC3M, según detalla la universidad en un comunicado.

McEwan (1948) está considerado como uno de los autores más reputados de la narrativa inglesa contemporánea. Estudió en las universidades de Sussex y East Anglia, donde comenzó su vocación de escritor y escribió sus primeras colecciones de relatos. Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y posee un gran número de importantes reconocimientos, como los Premios Jerusalén o el Shakespeare.

Además, es comendador de la Orden del Imperio británico y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, de la Royal Society of Literature y de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia.

Antti V. Raïsänen (1950) es un experto de reconocido prestigio internacional en tecnologías de alta frecuencia. Ha sido director del departamento de Radio Science and Engineering de la Universidad de Aalto (Finlandia) e investigador principal del SMARAD (Centre of Excellence in Smart Radios and Wireless Research) de la Academia de Finlandia.

Ha firmado más de 700 artículos científicos, 38 libros, 7 patentes y ha dirigido más de 50 tesis doctorales. Ha sido investigador principal de numerosos proyectos y contratos de investigación financiados por la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea y otros organismos internacionales y finlandeses.

Su docencia e investigación se centran en el diseño de antenas y su caracterización experimental en las bandas de frecuencias de microondas, ondas milimétricas y de terahercios, así como radio ingeniería, entre otras materias.

En la UC3M ocupó una cátedra de Excelencia durante el curso académico 2013-14. Raïsänen ha recibido numerosos premios y reconocimientos de organizaciones como el AMTA (Antenna Measurement Techniques Association), el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y la EuMA (European Microwave Association).