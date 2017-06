UGT asegura que el Gobierno hunde cada vez más el sistema de pensiones

UGT considera que el Gobierno está hundiendo cada vez más el sistema de pensiones al decidir ahora endeudarlo con un préstamo del Estado de 10.192 millones de euros para hacer frente a la nómina de julio, que incluye la paga extra de verano.

En un comunicado, el sindicato dice que es necesario salir del inmovilismo en que se ha instalado el Gobierno y afrontar medidas para reducir el déficit de la Seguridad Social incrementando sus recursos.

Según UGT, los 10.192 millones de préstamo aprobados hoy volverán a computar como déficit.

A su juicio, hay otras soluciones que pasan por que el sistema "no pague lo que no debe y que ingrese lo que le corresponde", en referencia a los más de 16.000 millones en políticas de subvención que UGT cree que deberían financiarse con cargo a los presupuestos y no a las cotizaciones sociales.