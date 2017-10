UGT muestra su preocupación ante dos meses consecutivos de aumento del paro

UGT ha mostrado hoy su preocupación ante dos meses consecutivos de aumento del número de parados registrados y ha insistido en que el empleo que se crea no es de calidad.

En un comunicado tras conocerse los datos de empleo de septiembre, UGT señala que el ascenso en la afiliación se explica por el incremento de ocupados en educación con el inicio del curso escolar y por el reinicio de la actividad manufacturera tras el verano.

UGT destaca que persisten altos niveles de paro y de desprotección, el empleo que se crea no es de calidad -solo el 5,25 % de los contratos registrados tiene carácter indefinido y a tiempo completo- y las prestaciones por desempleo no son suficientes con una tasa de cobertura que no protege al 40 % de los desempleados registrados.

El modelo laboral, añade, nos conduce a una sociedad cada vez más pobre.

Según los datos conocidos hoy, septiembre cerró con 26.318 afiliados más respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 18.336.161 ocupados, mientras que el número de personas en paro registradas aumentó en 27.858 personas hasta los 3.410.182.