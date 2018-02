USO cree que la subida del paro muestra la debilidad del mercado laboral

El sindicato USO ha calificado de "preocupante" la subida del paro en 63.747 personas en enero, ya que este dato pone en evidencia la actual debilidad del mercado laboral.

En un comunicado remitido hoy para valorar los datos del paro, USO ha manifestado que "sin estabilidad en el empleo y sin salarios dignos, no habrá verdadera recuperación", y sobre todo no será inclusiva al no llegar a la mayoría de la ciudadanía.

En este sentido, el sindicato ha recordado que las 200 fortunas más grandes de España han aumentado su riqueza en 10.000 millones de euros, mientras que en 2017 los salarios subieron un 1,4 % con una inflación media del 2 %.

"Una verdadera esquizofrenia donde una cacareada recuperación económica no llega a la mayoría de la ciudadanía", ha sentenciado el secretario general de USO, Joaquín Pérez.