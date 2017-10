Unai Sordo (CCOO) descarta avalar la independencia unilateral en Cataluña

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado hoy que de ningún modo el sindicato va a avalar una declaración de independencia unilateral en Cataluña, ya que profundizaría un proceso de tensión y división en la sociedad catalana y en el conjunto de España.

En declaraciones a los medios, Sordo ha confirmado que tanto CCOO Confederal como su representante en Cataluña tan solo apoyarán las movilizaciones que denuncien los excesos policiales que ocurrieron el pasado 1 de octubre.

Además, Sordo ha recalcado que ni CCOO ni UGT han sido los convocantes de la huelga general de Cataluña.

"No vamos a avalar nada distinto a esa denuncia de los excesos policiales,(...) no se va a dejar manipular para justificar una eventual declaración de independencia en Cataluña que no compartimos", ha puntualizado Sordo.

Para paliar el conflicto catalán, Sordo ha apostado por el diálogo y los espacios de negociación política, al tiempo que ha asegurado que no es tarde para habilitar una solución a esta problemática, que a su juicio, no se va a resolver ni por la vía de unilateralidad ni por la vía de la judicialización de la política.