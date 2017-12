Vara apela a oportunidades de la Red Natura 2000 en un momento "irrepetible"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apelado a las oportunidades que ofrece la red Natura 2000 en un momento "irrepetible" de la historia en el que ha sociedad está volviendo la mirada hacia el mundo rural y la naturaleza.

Vara ha situado los espacios que pertenecen a la red Natura 2000 -el principal instrumento de conservación de la biodiversidad de la UE- en el epicentro de la dicotomía que a su juicio existe "entre el desarrollismo devastador y el conservacionismo reaccionario".

El presidente extremeño ha hecho estas reflexiones en una entrevista con la Agencia EFE con motivo de la finalización del proyecto europeo Life Infonatur 2000, que ha sido coordinado por la Junta de Extremadura y que se ha prolongado durante cinco años para dar a conocer los valores y la importancia de la red Natura 2000.

Ha defendido una adecuada financiación de esos espacios por parte de todas las administraciones y se ha mostrado convencido de que la innovación y la naturaleza serán dos de los ejes principales en todos los fondos y programas europeos a partir del año 2020.

"Conservar no es barato", ha subrayado Fernández Vara, y ha defendido para asegurarlo que el medio ambiente esté integrado de una forma transversal en todas las políticas y presupuestos de todos los niveles de la administración.

"Nos hemos dado cuenta de que no íbamos por el camino adecuado, y para rectificar y transitar hacia un camino que nos conduzca a donde queremos ir tiene que haber recursos suficientes", ha incidido Guillermo Fernández Vara.

Para el presidente extremeño el momento actual es "irrepetible" porque nunca había existido una sensibilización tan grande frente a problemas como el del cambio climático o sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales.

"La gente está buscando el contacto con la naturaleza porque se ha dado cuenta de que el planeta demanda más compromiso", ha señalado durante la entrevista Fernández Vara, que ha destacado que muchos de los espacios naturales que están incluidos en la red Natura 2000 están ya operando en el mercado turístico como lugares "preferentes".

España es el país con más superficie (terrestre y marina) incluida en Natura 2000, ya que suma 222.276 kilómetros cuadrados que representan el 27,3 por ciento de la superficie del país.

Extremadura cuenta con 151 espacios incluidos en la red Natura 2000 que suman más de un millón de hectáreas, lo que supone que una tercera parte de su territorio está amparado por esta figura de protección.

Fernández Vara ha incidido en la importancia de poner en valor los productos (agrarios, ganaderos o turísticos) que se generan en esos espacios, de que los consumidores y clientes conozcan el origen de lo que consumen, y ha aplaudido en ese sentido iniciativas ya muy consolidadas en otros países en los que los restaurantes muestran fotografías de la producción y elaboración de los artículos que ofrecen.

Ese tipo de experiencias tienen, según el presidente regional, mucho que ver con la Red Natura 2000 y con las "grandes aspiraciones" de comunidades con una extraordinaria riqueza natural como Extremadura, que se han convertido "en un atractivo turístico de primer nivel".

A su juicio, durante los últimos años se está imponiendo una "deslocalización en sentido contrario", y después de las masivas migraciones del campo a la ciudad se está produciendo ahora un renovado interés por el mundo rural y por el contacto con la naturaleza y sus recursos.

Vara no ha ocultado las reticencias que todavía generan algunas figuras de protección como la red Natura 2000, por haber ralentizado o paralizado algunos proyectos, "y eso genera anticuerpos", pero ha insistido en que el hecho de estar en un espacio protegido no implica que en ese lugar no se puedan impulsar proyectos.

"Quiere decir que allí no se pueden hacer barbaridades, y que hay que adecuar los deseos del promotor de un proyecto con los objetivos de conservación del lugar donde se va a ubicar", ha señalado.

En el proyecto Infonatur 2000 han participado como socios la Junta de Extremadura, la Diputación provincial de Lérida, el Patronato de Turismo de la Costa Brava y la Agencia EFE, y ha colaborado también el Gobierno de España a través de los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.