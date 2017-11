Zoido reprocha a Podemos que no haya apoyado pacto contra la violencia machista

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reprochado a Unidos Podemos su "falta de compromiso" contra la violencia machista por ser el único partido que no apoyó el informe con las 200 medidas para poner en marcha el pacto de Estado "que se va aprobar próximamente".

Zoido ha respondido en el pleno parlamentario de control al Gobierno a una pregunta de la diputada de Unidos Podemos Sofía Fernández Castañón, en la que ha puesto en duda la seguridad de las víctimas que denuncian y los recursos que se ponen en marcha para salvar su vida cuando han dado ese paso.

Frente a la acusación de irresponsabilidad por no haber votado afirmativamente a las medidas del pacto, la diputada de Podemos ha acusado al Gobierno de "buscar la foto del pacto para desviar la atención de la declaración del presidente Rajoy por la corrupción de su partido".

"La interposición de una denuncia de violencia de género garantiza la protección y los recursos para la persona que denuncia, pero no le puedo asegurar que eso garantice que el que atenta una vez contra una mujer lo vuelva a hacer y que su vida ya no corra peligro, porque el riesgo cero no existe", ha dicho Zoido, quien ha defendido la formación y especialización de las Fuerzas de Seguridad.

El ministro del Interior ha insistido en "la prioridad del Gobierno y de todos los partidos que va a suscribir en los próximos días el pacto de Estado", en el que -ha dicho- "se incluyen más de 200 medidas que de manera transversal va a ser capaces de combatir y erradicar esa lacra que tiene la sociedad".

La diputada de Podemos ha explicado que su grupo apoyó en comisión el pacto para que pudiera llegar al Pleno, en el que se abstuvieron por "honestidad y coherencia", y ha anunciado que van a exigir que se ejecuten todas las medidas.

"No han hecho nada en dos meses para llevar a cabo esa medidas", ha lamentado Fernández Castañón, en referencia al plazo que dispone el Gobierno para trasladar su contenido a las comunidades autónomas, entes locales, partidos, Administración de Justicia, sindicatos y asociaciones, tras la aprobación del pleno el pasado 28 de septiembre.

La parlamentaria ha pedido al Gobierno que deje de animar a las víctimas a denunciar si no va a aumentar los recursos para su protección.