La búsqueda de un héroe del terremoto de China de 2008 conmueve internet

Un vídeo en el que un hombre busca al soldado que le salvó la vida cuando era un adolescente en el terremoto de Sichuan de 2008, del que pronto se cumplirán 10 años, se ha hecho viral y ha conmovido a las redes sociales de China, que ahora se pregunta quién será ese héroe anónimo.

En el vídeo, publicado la semana pasada y que ya ha recibido 12 millones de visitas, Qiang Tianlin, ahora con 24 años, se dirige a su salvador, que se tiró encima de él durante un desprendimiento de rocas ocasionado por el seísmo y ejerciendo de "escudo humano" consiguió que Qiang, entonces con 14 años, saliera ileso.

"Han pasado 10 años, me he convertido en un soldado como tú, ¿puedes verme? He estado buscándote todos estos años, ¿dónde estás?" suplica Qiang en el vídeo, que ha sido compartido 30.000 veces en Weibo, el equivalente local a Twitter.

Qiang era en 2008 un alumno del Instituto Guanzhuang, en una de las zonas más afectadas por el terremoto de 8 grados de magnitud que el 12 de mayo de 2008 causó cerca de 90.000 muertos y desaparecidos, convirtiéndose en uno de los peores de la historia.

Tras el terremoto, Qiang decidió volver a su casa por un sendero de montaña donde se vio sorprendido por el desprendimiento de rocas en una de las miles de réplicas que tuvo el seísmo, momento en el que el soldado apareció casi providencialmente.

"Si no hubiera sido por él podría haber muerto, vi cómo las piedras le golpeaban la espalda y sus manos sangraban", recuerda Qiang en el vídeo.

El soldado por ahora desconocido, al parecer un comandante de batallón, llevó a Qiang a un refugio temporal donde el entonces adolescente se reencontró con su familia, y le visitó en días posteriores varias veces para interesarse por su salud y aconsejarle que estudiara y saliera "a ver mundo".

Qiang destaca que aquel incidente cambió su vida porque, inspirado por el ejemplo del soldado, dejó de ser un mal estudiante: acabó por matricularse en la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa en 2012 y luego se alistó al ejército.

Además, Qiang es miembro del equipo internacional de búsqueda y rescate de China, y aunque todavía no ha participado en misiones de salvamento, espera en el futuro imitar a quien hace diez años le salvó.