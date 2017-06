Del cielo a la tierra, un viaje hacia la plenitud personal

Hace tres años, Susana se vio forzada a renunciar a su profesión como azafata de vuelo a causa de una afección que le impedía desenvolverse cómodamente en las alturas y le alertaba de que su cuerpo necesitaba pisar tierra firme.

Buscando nuevos alicientes a su vida se inscribió en sendos cursos de horticultura y emprendimiento en un centro ambiental del Valle del Lozoya (Madrid) y, "uniendo ambos conceptos", comprendió que la tierra no le iba a dejar sentir nostalgia del cielo.

De esta manera, surgió la Asociación Agroecológica Albalá para la Inclusión Social, "un proyecto para proporcionar empleo y formación en agricultura ecológica a personas en riesgo de exclusión social", que Susana de Eusebio dirige desde hace dos años junto con sus socios, Gabriel Ostolaza y Carlos Almohalla.

Los beneficiarios son fundamentalmente "personas que han superado un tratamiento de desintoxicación, siempre referenciadas por una organización", ha explicado a Efe Susana, como los cinco que hasta el momento han sido remitidos por Proyecto Hombre de Guadalajara.

Estas personas "ya vienen con un alta y están en condiciones de normalizar su vida y empezar una nueva", ha señalado, y "pensamos que con este trabajo y el entorno que les proporcionamos facilitamos su reinserción socio-laboral".

Después de dos años, los beneficiarios del proyecto -en la actualidad, dos hombres de mediana edad- salen de Albalá con unos conocimientos que les permite poner su propia huerta y comercializar sus propios productos.

Un capataz se encarga de su formación en la finca que Albalá gestiona en Navalafuente (Madrid) gracias a la donación de una familia del pueblo, una hectárea de terreno en la que sacan adelante producción propia que después comercializan a través de un grupo de consumo por los pueblos de la zona.

También venden los domingos en el mercadillo de Navalafuente y en la propia finca, donde el comprador puede incluso recoger el producto que le interesa. "Nuestra intención es triplicar la producción, así que tenemos que buscar nuevos puntos de distribución", ha explicado orgullosa Susana.

Pero, además, cualquiera puede alquilar un pedazo de tierra, un microhuerto donde cultivar sus propias verduras y hortalizas o contratar el servicio de los beneficiarios del proyecto en caso de no poder ocuparse personalmente.

"El primer caso que tuvimos fue una mujer que regaló a su marido por su jubilación la cuota de todo un año, y después han venido familias con niños que hacen su propia recolección y esto les anima a comer verduras", ha relatado.

Para Susana, nada hubiera sido posible sin el empuje de los trabajadores del Centro Ambiental El Cuadrón, quienes le ayudaron a plasmar el proyecto y la acompañaron a visitar iniciativas en la Sierra Norte, como la finca Las Matosas, que cuenta desde hace más de diez años con el sello de agricultura ecológica y cuya propietaria "ha sido mi madrina horticultora".

Esta madrileña afirma que nunca se ha arrepentido de trabajar y vivir en un entorno en que "tengo naturaleza en los pies, arriba, a izquierda y derecha", y reconoce que, "aunque hay días difíciles, no sabría ya vivir en otro sitio".

"Lo más duro es no tenerlo todo controlado y que, por mucho esfuerzo que hagamos, se pasan los días y no da tiempo a todo, y esa sensación de que hay cosas que tenían que estar hechas y no lo están es lo que más me angustia", ha asegurado.

En Albalá, las jornadas de trabajo duran nueve horas, utilizan siempre maquinaria manual y hacen tratamientos contra las plagas con productos alternativos a los insecticidas químicos, como el purín de ortiga, la cola de caballo o el jabón potásico.

Su caso es un ejemplo de la "imprescindible" armonía entre hombre y naturaleza, y cree que el campo y el medio rural ofrecen la oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo mediante la unión de lo tradicional, nuevas ideas y las tecnologías, aunque su sueño es que el engranaje de este proyecto funcione por sí solo, "no tan dependiente de mí".