El colectivo LGTBI de Barcelona pide sanciones para acabar con las agresiones homófobas

Portavoces de la Comisión Unitaria 28 de junio, que conmemora el 40 aniversario de la primera manifestación en Barcelona a favor los derechos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), han reclamado hoy que se apliquen sanciones a las conductas homófobas para acabar con ellas.

"Si no hay sanciones, no se crea el imaginario adecuado para que veamos que agredir no es gratis. La ley se tiene que cumplir y se tiene que sancionar", ha sostenido el presidente del Observatorio Contra la Homofobia (OCH), Eugeni Rodríguez.

Ha sido en declaraciones a los medios antes de la lectura del manifiesto que ha dado el pistoletazo de salida a la marcha que ha reunido a medio millar de personas y que ha arrancado en la plaza Universitat de Barcelona, en un ambiente tan festivo como reivindicativo.

Las banderas del Arco Iris han puesto el color al acto, que se ha celebrado en Barcelona de forma paralela al WorldPride 2017, que ha reunido a dos millones de personas en Madrid y que ha convertido la capital española en el epicentro mundial del colectivo LGTBI.

Entre los asistentes al acto de Barcelona se encontraban la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y la diputada de la CUP Gabriela Serra.

La alcaldesa ha suscrito la petición del colectivo convocante y ha recordado que ya existe una ley -la 11/2014- que contempla sanciones contra agresiones como la sucedida esta misma semana, cuando un grupo de personas agredió a dos lesbianas que se habían dado un beso a las puertas de un bar de Arbeca (Lleida).

"Evidentemente que hay que sancionar y que no se puede ser permisivos con comportamientos homófobos, pero sobre todo hay que apostar por la educación y los valores, y que no se vea como una cosa excepcional porque todos somos personas diversas y quien crea que es normal vive autoengañado", ha subrayado Colau.

Por su parte, Eugeni Rodríguez ha precisado que las sanciones deben ir de la mano de políticas de acompañamiento a la persona agredida, con la finalidad de minimizar el impacto negativo que un suceso traumático les pueda suponer.

"Lucha por la liberación", "40 años saliendo a la calle por la liberación LGTBI", "Por un movimiento LGTBI anticapitalista y combativo, recuperemos el espíritu de Stonewall" y "Somos vuestros padres. Somos vuestras madres. Estamos a vuestro lado" son algunos de los lemas que se han exhibido en los muchos carteles que se han lucido durante la manifestación.

Junto a las banderas reivindicativas se ha exhibido también una 'estelada', la bandera independentista, con los colores del Arco Iris en vez de las habituales franjas rojas y amarillas, que varias personas han transportado durante todo el trazado.

Los convocantes han aplaudido los avances conseguidos desde que se derogara la Ley de Peligrosidad Social que se aplicaba durante el franquismo, pero han subrayado que aún quedan asignaturas pendientes para acabar con la discriminación por motivo de orientación o identidad sexual.

En este sentido, han pedido un mayor desarrollo de la Ley 11/2014 contra la homofobia, con un especial acento en el colectivo transexual, que es quien el que, han asegurado, más actitudes denigrantes y homófobas está soportando en la actualidad.

Por contra, han rechazado que se quiera "desactivar" la mencionada norma con el "proyecto de la Ley para la igualdad y la no discriminación", que han alertado que presenta un texto muy generalista que no cuenta con el consenso de los colectivos LGTBI.