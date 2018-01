El papa critica que la cárcel sea solo un castigo al visitar una prisión en Chile

El papa Francisco criticó hoy que la cárcel sea solo un castigo y no se ofrezcan programas de reinserción, en el discurso a cerca de 600 reclusas tras visitar la prisión de mujeres de "San Joaquín" durante su visita a Santiago de Chile.

En el gimnasio de esta prisión femenina en la que actualmente cumplen su pena 1.200 reclusas, respecto a una capacidad de 1.080, Francisco criticó que "a veces la cárcel se reduce a un castigo sin ofrecer los medios adecuados para generar procesos. Y esto esta mal".

Improvisando sobre el discurso que tenía escrito, el papa agregó: "Una condena humana sin futuro es una tortura. Toda la pena tiene que tener un horizonte, el horizonte para reinsertarse y prepararse para la vida fuera".

"Exigírselo a ustedes mismas y también a la sociedad", dijo y después reiteró que "la sociedad tiene la obligación de reinsertar a cada una de ustedes".

Ante las 400 reclusas reunidas en el gimnasio de la prisión, agregó que "la seguridad publica no hay que reducirla solo a medidas de mayor control sino, y, sobre todo, edificarla con medidas de prevención con trabajo educación y mayor comunidad".

Antes del papa habló una de las reclusas, Janeth Zurita, que pidió perdón a nombre de todas las mujeres de la prisión por los crímenes cometidos y el dolor causado.

Ante ello, el pontífice elogió "ese valiente pedido de perdón" y "esa actitud tuya llena de coraje y humildad".

"Gracias por recordarnos esa actitud sin la cual nos deshumanizamos perderemos la conciencia de que nos equivocamos y que cada día estamos invitados a volver a empezar", agregó.

Explicó que le recibieron madres con sus hijos y que llevaban unas flores y eso inspiró su discurso.

Les pidió "gestar futuro para sus hijos y para ellas y la sociedad" y que la "capacidad de poder adaptarse y salir adelante de las mujeres les permita luchar y salir adelante contra los tantos determinismos cosificadores que terminan matando la esperanza".

"No nos dejemos cosificar, no somos cosas, no somos reclusos con un número", les observó.

Recordó a las reclusas "que estar privado de la libertad no es estar privado de la dignidad".

Francisco indicó a las mujeres que sus hijos deben ser "la esperanza y el estimulo" porque estar privada de libertad "no significa que esa situación sea el fin" y las invitó "a mirar hacia adelante hacia la reinserción en la vida corriente de la sociedad".

También bendijo a los agentes de la pastoral penitenciaria y a los funcionarios de la Gendarmería y pidió que puedan hacer su trabajo con dignidad.

"La dignidad se contagia. Se contagia más que la gripe. La dignidad genera dignidad", concluyó Francisco, quien pidió a las reclusas, como suele hacer, que recen por él.