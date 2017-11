Una actriz denuncia que fue violada por Ed Westwick, de la serie "Gossip Girl"

La actriz Kristina Cohen aseguró hoy que fue violada hace tres años por Ed Westwick, conocido por la serie "Gossip Girl", una denuncia que fue desmentida de pleno por el actor a través de un comunicado.

"No conozco a esta mujer. Nunca me he sobrepasado de ninguna manera con ninguna mujer. Desde luego, no he violado a nadie", apuntó el intérprete.

Cohen, en una publicación en su Facebook personal, indicó que la supuesta violación tuvo lugar cuando se encontraba como invitada en la casa del actor, invitada por un productor amigo suyo.

En su relato, explicó que se sintió incómoda cuando Westwick sugirió que los tres debían tener relaciones sexuales, y quiso irse.

Sin embargo, el productor insistió en que no lo hiciera para no ofender a Westwick. Finalmente, se quedó y entró en una habitación para echar una siesta.

"Me desperté abruptamente con Ed encima de mí, y sus dedos penetrando mi cuerpo", sostuvo la actriz.

"Le dije que parara, pero era fuerte. Me resistí tanto como pude, pero me agarró la cara, me zarandeó y me dijo que me quería follar. Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, no me podía mover. Me tumbó y me violó", agregó.

Cohen cuenta con varios papeles secundarios en series de televisión y películas desde 2009.

El escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, que ha causado todo un terremoto en Hollywood, ha animado a numerosas víctimas del mundo del espectáculo a denunciar diferentes casos de abuso y acoso sexual en los que figuran como acusados, entre otros, los actores Kevin Spacey y Dustin Hoffman, el expresidente de Amazon Studios Roy Price, y los cineastas Brett Ratner y James Toback.