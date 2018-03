Los datos contradicen el optimismo de Rajoy sobre la igualdad en el programa de Ana Rosa

"En la buena dirección". Es lo que Mariano Rajoy ha repetido varias veces en una entrevista en El programa de Ana Rosa al ser preguntado sobre la huelga feminista convocada para el 8M. Aunque ha reconocido que está "de acuerdo con las reivindicaciones", no se ha detenido demasiado en los motivos de la protesta y ha esgrimido, con optimismo, algunos asuntos que afectan a las mujeres. "¿Usted va hacer huelga?", le ha preguntado a Ana Rosa Quintana antes de recomendarle que trabaje "porque va a aportar mucho más a la causa".

Más mujeres en paro que hombres

Es cierto que se ha recuperado el empleo femenino destruido durante la crisis, tal y como ha admitido el presidente del Gobierno a la periodista. Sin embargo, la recuperación no ha afectado por igual a hombres que a mujeres y la brecha se ha agrandado. Además de que el subempleo – trabajar menos horas de las que uno desea– es un fenómeno que afecta más a las mujeres, también ellas sufren mayores tasas de paro ( un 18,4%) que ellos (un 15%). Por otro lado, el trabajo a tiempo parcial está feminizado y casi el 75% de este tipo de contratos son de mujeres.

Un 13% menos de salario por cada hora de trabajo

"La discriminación salarial está prohibida por la ley y la inspección está funcionando, aunque es verdad que tiene que ser más activa", ha afirmado Rajoy al ser preguntado por Ana Rosa. Lo dice un mes después de asegurar en una entrevista en Onda Cero que entre sus competencias "no hay ninguna que sea igualar salarios" antes de zanjar "no nos metamos en eso". Una vez más su optimismo choca con los datos: u na mujer cobra en España un 13% menos que un hombre por cada hora de trabajo. Una brecha salarial que afecta a todas y no entiende de profesión, nivel de estudios o tipo de contrato.

Las pensiones, un 37% inferiores

Rajoy ha reconocido que en materia de pensiones "existe una discriminación" y, tras ello, su toque de euforia: "Hay que seguir caminando en la buena dirección". En las pensiones también hay una brecha. Según cifras de UGT, las de las mujeres son un 37% inferiores a las de los hombres. Es decir, ellas perciben de media unos 6.000 euros anuales menos. Más de tres millones de mujeres perciben una pensión por debajo de los 700 euros y hasta 1,5 perciben menos de 500. El sindicato hace hincapié en que independientemente del tipo de régimen al que las mujeres hayan cotizado, su pensión es inferior a la de ellos.

El 80% de empresas públicas no son paritarias

El presidente del Gobierno le ha dicho a Ana Rosa Quintana, después de su intervención sobre la falta de mujeres en puestos de responsabilidad y poder, que está de acuerdo, pero ha continuado justificando que en su Gobierno hay una vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaría general del PP la ocupa una mujer, María Dolores de Cospedal y varias ministras. "En las empresas es donde estamos en una situación peor, en la Administración no y en el Gobierno tampoco".

Lo cierto es que el 80% de las empresas públicas ignora la Ley de Igualdad en sus consejos de administración, tal y como desveló Civio. La norma obliga a que al menos un 40% de los puestos en órganos directivos estén ocupados por mujeres. De 139 entidades, 110 ignoran la ley y 18 no tienen ninguna mujer en sus órganos directivos.

El Gobierno tampoco es paritario. De 14, solo cinco son mujeres. La vicepresidenta del Ejecutivo, la ministra de Defensa, Cospedal, la de Empleo, Fátima Báñez, la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En el caso de las empresas privadas, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las que cotizan en Bolsa no alcanza el 20%. Hay quince empresas que no tienen a ninguna consejera y en 47 solo hay una mujer. Sin embargo, Rajoy ha asegurado que no está a favor de las cuotas "porque a mi no me gusta obligar a nadie a nada, sobre todo a las empresas", ha zanjado.

1.000 asesinadas por violencia machista

Rajoy ha apuntado a que en el tema de la violencia de género "se da la batalla constantemente, se hacen leyes, se hacen acuerdos políticos", pero "luego está la cultura y la educación y ahí creo que debemos hacer pedagogía". El presidente del Ejecutivo ha apostado por que "no es un problema de leyes, es un problema social. Desde 2003, año en que se empezaron a contabilizar los asesinatos por violencia de género, 924 mujeres han sido asesinadas, según las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.