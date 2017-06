La reina pide esfuerzos hasta lograr que "no haya barreras" para las personas con discapacidad

La Reina Letizia ha animado hoy a "seguir avanzando en la investigación tecnológica" con el fin de garantizar que "no haya barreras de ningún tipo" para las personas con discapacidad y ha emplazado a la "sociedad en su conjunto" a trabajar con ese objetivo mediante acciones "públicas y privadas".

Doña Letizia ha presidido la entrega de la cuarta edición de los Premios Discapnet, organizados por la Fundación ONCE para distinguir acciones en favor del acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información, con los que se ha galardonado a la Universidad Francisco de Vitoria, a Samsung Electronics Iberia y a la empresa catalana Mass Factory.

El Centro de Estudios e Innovación en Gestión del Conocimiento (CEIEC) de la Universidad Francisco de Vitoria ha recibido el premio a las iniciativas que mejoran la calidad de vida por "DownTown, Aventura en el Metro", un programa desarrollado en colaboración con Down Madrid y que facilita la integración de las personas con discapacidad intelectual en el transporte urbano.

El reconocimiento para el mejor proyecto emprendedor ha correspondido a la compañía tecnológica Mass Factory por App&Town Compagnon, una aplicación móvil que permite a personas con discapacidad, mayores, menores y otros colectivos realizar desplazamientos en transporte público con una continua monitorización de los usuarios desde cualquier lugar y dispositivo.

La filial española de la multinacional coreana Samsung ha obtenido el galardón que distingue la mejor trayectoria empresarial por la integración de la accesibilidad en sus dispositivos, especialmente en aspectos como la calidad de la síntesis de voz y el desarrollo de un programa para la compatibilidad con audífonos.

Un total de 67 candidaturas han participado en esta cuarta edición de los Premios Discapnet, cuyo acto de entrega ha tenido lugar en el Complejo Deportivo Somontes, donde la Reina ha estado acompañada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán.

En su intervención, doña Letizia ha advertido de "lo importante que es seguir avanzando en la investigación tecnológica para permitir la evolución permanente de dispositivos y sistemas que nunca se aparten de lo que todos queremos: Que no haya barreras de ningún tipo".

La Reina ha reclamado a continuación "que todos tengan acceso a los servicios que deseen y que en todas las acciones, públicas y privadas, se incorpore con normalidad la necesidad de atender a todos, de que todos sean ciudadanos sujetos a derechos y obligaciones".

Previamente, ha tomado la palabra Dolors Montserrat, quien ha alertado de que la innovación y la tecnología no tienen sentido si no se utilizan para mejorar la vida de las personas y construir un mundo mejor, por lo que ha instado a "crear una verdadera cultura de la transformación social" que "no deje jamás a nadie atrás".

Tras afirmar que los españoles disponen de una sociedad "cada vez más justa, más accesible y más igualitaria", la ministra se ha mostrado convencida de que, si Administraciones públicas, empresas y ONG actúan juntas, podrán "salvar cualquier obstáculo", antes de concluir: "La palabra 'imposible' no existe" en nuestro país".