Una nueva denuncia de bebé robado en el franquismo: "La niña ha fallecido, pero ya la he bautizado"

"Esa niña debe estar por algún sitio"

"No sé qué vida habrá podido tener, no quiero interferir, pero sí que conozca su origen biológico. Tiene derecho a su identidad", reclama la madre. "Conocerla sería un sueño", subraya, y también "un acto de libertad". Luego, que decida. "Ya sería su decisión personal… no sé cómo reaccionaría, me conformo con saber quién es y cómo ha vivido, y si quiere seguir viviendo su vida sería doloroso pero lo aceptaría", confiesa. "Frente al dolor sólo me queda buscar la verdad", apunta Pilar Navarro.