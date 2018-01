La financiación educativa aleja a Podemos del PP para lograr un pacto

Podemos ha afirmado hoy que el pacto educativo está "más difícil que hace un mes" y ha acusado al PP de no reconocer la "infrafinanciación" de la educación, mientras que el grupo popular le ha acusado de hacer una "descripción apocalíptica" del sistema, que no es real.

Lo han asegurado los portavoces de Educación de ambas formaciones al término de una nueva reunión de la Subcomisión para un Pacto Social y Político por la Educación en el Congreso, donde se ha empezado a trabajar en el guión de 15 puntos previstos tras acordar ayer que cada medida debe contar con tres quintos de la Cámara baja.

El portavoz de Educación de Podemos, Javier Sánchez, ve "más dificultades" cada día que se avanza en los trabajos porque el PP "no está dispuesto ni siquiera a reconocer la situación de infrafinanciación del sistema educativo".

"Esperemos que en este primer bloque -del guión para el pacto- queden claro los problemas que hemos tenido", ya que "no se puede gestionar mejor cuando no hay recursos" o bajar los porcentajes de abandono educativo "si se recorta en diversidad".

Sánchez ha asegurado que hay diferencias entre "los partidos progresistas y el PP y Ciudadanos" y cree que, si no hay acuerdo en este tema de la financiación, "va ser difícil llamar a esto pacto educativo".

"Si no se toca el tema de la financiación y no se revierten los recortes, Podemos no va a estar en el pacto educativo y llamarlo así sería un error", según Sánchez, que ha concluido: "A día de hoy, si no reconocen esa infrafinanciación, creo que el pacto educativo está más difícil que lo que estaba hace un mes".

La portavoz del PP, Sandra Moneo, ha contestado a estas declaraciones afirmando que "la actitud de Podemos con este pacto es poco responsable" y que su "descripción apocalíptica no se corresponde con la realidad".

"Todos los grupos hoy hemos hecho un diagnóstico al tema económico y hemos asumido nuestro compromiso de inversión a futuro", ha dicho Moneo, que ha recalcado que el PP apuesta por una mejora de recursos que vaya acompañado de medidas de eficiencia.

Podemos, según Moneo, "describe un sistema educativo desastroso y esa no es la realidad" porque "la educación en España tiene fortalezas y debilidades y en los últimos años hemos avanzado mucho, más en equidad que en lo deseable de calidad y por eso estamos aquí".

Moneo ha recalcado que con sus consideraciones sobre el sistema, Podemos demuestra "una falta de respeto hacia los protagonistas", es decir, los profesores, los centros o las familias.

Desde el PSOE, los diputados José Juan Díez Trillo y Guillermo Meijón, han señalado que se tratará el tema de la financiación cuando toque en el punto específico del guión, pero que hoy se ha hablado de diagnóstico y ha habido "un acuerdo generalizado de que la financiación es inferior a la deseable".

Falta por consensuar -han continuado- cómo se califica la situación de la financiación en el sistema educativo, qué término se utiliza para describirlo en el documento del pacto y se maneja como alternativas poner "muy por debajo de lo que necesita el sistema".

Díez Trillo, viceportavoz socialista en la Subcomisión, ha apuntado que estaban "razonablemente satisfechos" con lo avanzado hoy, aunque el camino para los trabajos del pacto no son fáciles y hay "problemas de metodología y técnica". "Hubiera venido bien más participación activa del Gobierno con documentos base", ha dicho.