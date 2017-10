Iglesias lamenta que Pedro Sánchez aspire ahora a ser vicepresidente de Rajoy

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado el apoyo del PSOE al Gobierno en el conflicto catalán y ha hablado del "error" de Pedro Sánchez, quien podía haber sido presidente con el respaldo de Podemos y los nacionalistas, y ahora "a lo más que aspira es a ser vicepresidente de Rajoy".

En declaraciones en el Congreso, Iglesias ha considerado que Sánchez se equivoca por negociar y apoyar al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y ha mostrado la "enorme preocupación y decepción" de Podemos por ello.

Iglesias ha admitido que hace semanas que no mantiene contactos con Sánchez y que asiste con gran decepción a lo que ha calificado como "un envejecimiento prematuro del nuevo PSOE" que está apoyando al Gobierno del PP.

"Pedro Sánchez hace semanas que sólo habla con Rajoy. Creo que se equivoca, creo que podía haber construido una mayoría con nosotros y con los partidos catalanes y vascos para ser presiente del Gobierno y creo que por este camino a lo más que aspira es a ser vicepresidente de Rajoy", ha dicho.

Según el secretario general de Podemos, Sánchez derrotó "a las élites extremistas" de su partido diciendo que España es plurinacional y que estaría más cerca de la formación morada que del PP y lo que está haciendo es "sosteniendo a un Gobierno corrupto y profundamente irresponsable, que es el que está detrás de lo que está ocurriendo en Cataluña".

Asimismo, ha señalado al PP y a la "extrema derecha de Ciudadanos" como responsables de "empujar a más y más catalanes a que se quieran ir" de España.

"Nosotros no queremos que se vayan, nosotros no queremos amenazar, nosotros no queremos reprimir a Cataluña, queremos convencerles de que España merece la pena como proyecto colectivo", ha argumentado el líder de Podemos para defender otra vez la vía del referéndum pactado y con garantías.

Iglesias ha criticado que el PSOE apoye al Gobierno en una estrategia que es cuestionada hasta por Amnistía Internacional al pedir la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium Cultural.

"Me avergüenza como español y como demócrata que tengan que llamar la atención a nuestro país, que no debe parecerse a una república bananera", ha subrayado.

Ha insistido en que si los socialistas hubieran presentado una moción de censura, "estaría más cerca" una solución democrática para Cataluña y ha avisado al PSOE de que Podemos se situará enfrente de una reforma constitucional que no incluya a todos los actores y sea pactada por el "viejo bipartidismo" como hicieron en el artículo 135 de la Constitución.

"Si el PP se vuelve a encerrar con el PSOE para cambiar la Constitución de todos los españoles, nosotros llevaremos esos cambios a referéndum" para que decida la ciudadanía, ha advertido.

Por todo ello, le ha pedido a los socialistas que rectifiquen: "El partido que está rompiendo España se llama PP, Ciudadanos es la extrema derecha y no se entiende que el PSOE apoye a la extrema derecha", ha concluido.