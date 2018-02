El juicio por la huelga general del 8N se celebrará el 28 de febrero

El juicio por la demanda presentada por Foment del Treball contra la Intersindical-CSC por la huelga general convocada el pasado 8N, y que la patronal considera que tenía una motivación política, se celebrará el próximo 28 de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El director de relaciones laborales de la patronal catalana, Javier Ibars, ha explicado hoy que la demanda solicita al tribunal que dicte la ilegalidad de aquel paro y reclama que el sindicato recompense a las empresas por daños y perjuicios.

La demanda se basa en tres argumentos: la huelga tuvo una motivación política y no económica, se produjeron defectos formales por no haberse notificado la convocatoria con los diez días de antelación que prevé la ley y la falta de legitimidad de la Intersindical, por considerar que no tiene suficiente representatividad e implantación.

"Esperamos que el tribunal nos dé la razón", ha asegurado Ibars, que ha señalado: "no nos ha quedado más remedio que presentar la demanda para defender los intereses empresariales".

La Intersindical-CSC, que cuenta con una representación muy minoritaria de los trabajadores de Cataluña, convocó el paro para reclamar la libertad de los exconsellers y los líderes de las entidades soberanistas encarcelados.

El TSJC desestimó un día antes de celebrarse el paro la medida cautelar de suspensión de la convocatoria de huelga general que había solicitado Foment del Treball al considerar que estaba en cuestión un derecho fundamental como es el de la huelga.