El mundo entero se manifiesta por la ciencia

El día de la Tierra ha sido elegido para convocar una marcha mundial a favor de la ciencia y la investigación. La organización prevé reunir a miles de científicos y simpatizantes en más 500 ciudades alrededor del globo. Incluso en el Polo Norte o en nuestras antípodas, Nueva Zelanda, se han manifestado centenares de personas para apoyar a la ciencia.

New Zealand is off in #marchforscience @ScienceMarch_NZ pic.twitter.com/1PWdGeeAto