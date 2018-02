Los neumáticos de invierno suponen un 5 % de las ventas totales en España

Los neumáticos de invierno suponen un 5 % de las ventas totales de gomas en España, mientras que en Europa este porcentaje se incrementa hasta el 30 %, según datos divulgados por el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho.

Así lo ha explicado el director del consorcio, José Luis Rodríguez, en un evento denominado "Cambia de hábitos, cambia de neumáticos", en el que se ha puesto de relieve la importancia de este tipo de cubiertas.

Los de invierno reducen notablemente la distancia de frenado en comparación con los neumáticos de verano, ya que a una velocidad de 50 km/h en una calzada con nieve se recorren 31 metros más si el vehículo no equipa este tipo de gomas.

Asimismo, con el pavimento mojado y a una velocidad de 80 km/h la distancia de frenado se incrementa 6 metros más con una goma de verano.

Rodríguez ha señalado que "los neumáticos de invierno aumentan la seguridad en la conducción con temperaturas frías y bajo todas las circunstancias meteorológicas".

"Este tipo de gomas se comportan mejor que las cubiertas de verano en temperaturas por debajo de los 7 grados positivos, tanto en conducciones en seco como en mojado y permite al vehículo conseguir mejores resultados en frenadas, tracción en aceleración y direccionalidad en las curvas", ha apuntado Rodríguez.

Si se compara con las cadenas para la nieve, herramienta que el 80 % de los conductores españoles asegura "no haber utilizado nunca o no saber cómo montar", los neumáticos de invierno no necesitan ser manipulados, algo que además "evita daños en el vehículo y en los neumáticos", ha hecho hincapié Rodríguez.

Las cubiertas de invierno se caracterizan porque el dibujo de la banda de rodadura es más recortado y más profundo; tienen entre seis y ocho veces más laminillas en los tacos; y utilizan un compuesto más blando y más flexible gracias a un mayor contenido en sílice.

Por último, para identificar este tipo de gomas ha de aparecer un marcaje "M+S" y un pictograma que representa una montaña de tres picos con un copo de nieve en su interior, ha detallado el Consorcio.