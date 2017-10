La normativa sobre trabajo esclavo "no será revocada", dice el ministro brasileño

La polémica normativa que dificulta el combate al trabajo esclavo en Brasil, decretada por el Gobierno y suspendida por una jueza de la Corte Suprema, "no será revocada", dijo el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, en una entrevista publicada hoy por el diario Globo.

"La normativa no será revocada, no hay motivos para eso. La normativa tiene un lado bueno porque trajo al conjunto de la sociedad a la discusión. El combate al trabajo esclavo no puede ser el monopolio de una categoría o de un partido político", afirmó Nogueira al periódico.

La medida promulgada por el Ejecutivo del presidente Michel Temer el pasado día 16 fue suspendida la víspera por una jueza de la Corte Suprema de Brasil a través de una cautelar en la que alegó una supuesta "inconstitucionalidad" de la misma.

Antes del dictamen del máximo tribunal, la disposición, que difumina el concepto de trabajo esclavo y establece nuevas categorías para denunciar esa lacra, fue objeto de numerosas críticas que obligaron al propio Temer a admitir la posibilidad de "revisar" en parte el texto.

Para el ministro de Trabajo, el objetivo de la nueva norma es "dar seguridad jurídica y objetividad a la actuación de los auditores fiscales", quienes se declararon en huelga en todo el país tras conocer su contenido.

"Necesitamos definir con más objetividad lo que es trabajo esclavo, jornada exhaustiva y trabajo en condiciones degradantes", puntualizó.

La fiscal general, Raquel Dodge, manifestó que la medida "promueve un retroceso" en la lucha contra el trabajo esclavo y recordó que Brasil ya fue responsabilizado en un caso sobre este asunto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Nogueira admitió que la medida será modificada y que para ello hasta el día 31 recogerá las "sugerencias" de la Fiscalía del Trabajo, la sociedad civil y también de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que divulgó un duro comunicado en el que dijo que la norma pone en riesgo los éxitos alcanzados por el país en 20 años contra esa práctica.

En opinión del ministro, "Brasil mostrará al mundo, que a partir de ahora, en las operaciones de combate al trabajo esclavo, además del trabajador ser liberado, el esclavizador será preso".

"Vamos a establecer como meta erradicar el trabajo esclavo hasta 2020", acrecentó.

En el texto original, el concepto de trabajo esclavo se reduce únicamente cuando los empleados sufran claras "restricciones a su libertad" y excluye otras situaciones análogas a la esclavitud reconocidas por la OIT.

"Cuando el trabajador no está impedido de ir y venir, de expresar su voluntad y no está sometido a una servidumbre por amenaza de violencia, eso no es trabajo esclavo", expresó Nogueira.

Entre las prácticas de esclavitud moderna que dejarían de ser perseguidas por los auditores están las jornadas exhaustivas, el trabajo en condiciones degradantes o la rebaja en los sueldos por supuestas deudas por alimentos o alojamiento.

Otra punto polémico dice que la lista de empresas involucradas en este tipo de prácticas, que era divulgada por el área técnica del Ministerio de Trabajo, ahora sólo podrá ser pública mediante una "determinación expresa" del ministro de turno.

El ministro se comprometió a que la lista será divulgada "cada seis meses", pero en ella solo aparecerán aquellos que estén "respondiendo un proceso criminal" relacionado con el asunto.