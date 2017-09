Los pacientes alertan de la urgencia de legalizar el cannabis medicinal

El Observatorio Español de Cannabis Medicinal ha alertado hoy de la "urgencia" de legalizar este tratamiento para enfermedades como el cáncer o el dolor crónico, avalado por estudios científicos, y ha criticado al Gobierno por "abandonar" a los pacientes en este sentido.

Además, ha explicado que en España más de 50.000 personas se ven abocadas a adquirir cannabis en el mercado negro y a automedicarse, lo que les hace sentir como "unos delincuentes" con los peligros y efectos secundarios que esto conlleva.

"Se nos niega el acceso a un compuesto que es una medicina. Los tratamientos médicos convencionales a veces no funcionan y el cannabis ayuda a convivir con el dolor, abre el apetito y mejora el estado de ánimo", ha manifestado la presidenta del Observatorio, Carola Pérez, en una rueda de prensa celebrada esta mañana.

Pérez ha criticado que su no regulación es una "auténtica locura" y que "parece mentira que España esté a la cola en materia de cannabis medicinal", por lo que ha pedido al Gobierno que actúe.

Hace unos meses, este colectivo ya impulsó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que no salió adelante, si bien se les aseguró que se crearía una subcomisión para abordar este asunto, de la cual, a día de hoy, no saben nada.

Por ello, este lunes han organizado una jornada a la que asistirán por primera vez representantes de los cuatro principales partidos políticos -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos-, en el que los pacientes mostrarán su situación para ser más visibles.

"El hecho de que por utilizar cannabis para tratar nuestras enfermedades seamos unos delincuentes es una locura", ha apuntado Pérez, que ha explicado que las multas en España por llevar esta sustancia son de entre 600 y 30.000 euros.

En la rueda de prensa también ha intervenido el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid Manuel Guzmán, quien ha incidido en los beneficios del cannabis sobre enfermedades como el cáncer, el dolor crónico, artritis, artrosis e incluso la epilepsia infantil.

Por ello, considera importante legalizar un programa de dispensación de este tratamiento para los pacientes que lo necesiten, que tuviese buenas prestaciones y un acceso a través del autocultivo o la Seguridad Social.

"Hay muchos pacientes que lo necesitan. No sólo calma el dolor, también mejora la integración de las personas en su vida laboral, su entorno y además se disminuiría el coste en otros medicamentos como los opiáceos", ha explicado Guzmán.

Pérez por su parte, ha denunciado la situación de estas personas, que tienen que acudir al mercado negro sin saber si la sustancia estará contaminada, así como a clubes -hay unos 1.200 en España- "que tienen más garantía, pero no son el escenario ideal".

"El paciente está totalmente abandonado", ha criticado, para añadir que "muchos médicos recomiendan el cannabis en la consulta, pero no te dicen donde puedes conseguirlo".

En cuanto al precio de esta sustancia, Pérez ha manifestado que los gastos pueden llegar a los 800 euros al mes, aunque "a cada persona le sienta de una manera".