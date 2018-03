Los padres de Gabriel dicen que el detenido no tiene relación con la desaparición

Los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido en Níjar (Almería), han afirmado hoy que el hombre condenado por acosar a la madre y detenido por incumplir una orden de alejamiento no tiene ninguna relación con la desaparición de su hijo.

Así lo han asegurado en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que Ángel Cruz y Patricia Ramírez han negado que el detenido, que hoy ha ingresado en prisión, esté vinculado con la desaparición del niño a pesar de los reiterados quebrantamientos de las medidas impuestas de alejamiento por su comportamiento de acoso hacia la mujer.

"La situación del señor que está en la cárcel es por un asunto de acoso hacia mi persona, en el que llevaba bastante tiempo, casi dos años, en el que yo me he sentido muy acosada, con miedo", ha dicho Patricia Ramírez.

"No ha sido una pareja, es una persona que se enamoró, sus capacidades están, podríamos decir mermadas, pero no tiene nada que ver con nuestro hijo. Y el hecho de que esté en la cárcel no tiene nada que ver tampoco con la búsqueda de nuestro hijo", ha insistido.