El papa dice que su viaje a Chile y Perú fue "bien" pese a las protestas

El papa Francisco dijo hoy que su viaje a Chile y Perú, la pasada semana, fue "bien", a pesar de las protestas que precedieron su llegada al primer país, según recordó hoy en su tradicional audiencia general con los fieles.

"Mi llegada a Chile fue precedida por diversas manifestaciones de protesta, por varios motivos. Y esto ha hecho aún más actual y vivo el lema de mi visita: 'mi paz os doy'", consideró el papa argentino, tras pedir un aplauso por esos dos "países hermanos" y por los miles de voluntarios que organizaron esta sexta visita a Latinoamérica.

Francisco rememoró su visita a Chile, ante cuyas autoridades animó a proseguir "por el camino de la democracia como espacio de encuentro solidario y capaz de incluir la diversidad" mediante "la vía de la escucha" a los pobres, jóvenes, ancianos e inmigrantes.

Y explicó a los fieles romanos que visitó la prisión femenina de Santiago donde las reclusas, "muchas de ellas madres, con sus pequeños en brazos", expresaban "mucha esperanza", por lo que el papa defendió la cárcel como vía a la reinserción social.

También emplazó al clero chileno al "rechazo de toda componenda con los abusos sexuales a menores", por los que pidió perdón durante su estancia en el país andino.

Rememoró su encuentro con los jóvenes de la Universidad Católica, así como las misas en la Araucanía, tierra de los indios mapuche, y en la ciudad de Iquique, un "himno al encuentro entre pueblos" en este lugar, ubicado "entre el océano y el desierto".

En Perú, bajo el lema "Unidos por la esperanza", permaneció desde el 18 hasta el 21 de enero, y se reunió con los pueblos de la Amazonía, iniciando así el proceso de cara al Sínodo de obispos Pan-amazónico convocado para octubre de 2019.

Francisco dijo que en este país, donde visitó Lima, Trujillo y Puerto Maldonado, apreció su "patrimonio ambiental, cultural y espiritual" y subrayó "las dos realidades que más gravemente lo amenazan: el degradación ecológica y social y la corrupción", afirmó.

Sobre este último peligro se dirigió a los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro del Vaticano para preguntarles, de forma irónica, si habían escuchado hablar de corrupción.

"No sé si habéis escuchado hablar de corrupción... No solo hay en aquellos lugares, también aquí. Es más peligrosa que la gripe, se mezcla y arruina los corazones. Por favor, no a la corrupción", dijo.