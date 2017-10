El sindicato mayoritario de los médicos en Cataluña se adhiere al paro mañana

El sindicato Metges de Catalunya (MC), mayoritario entre los facultativos en Cataluña, ha decidido hoy adherirse a la convocatoria de "paro de país" de mañana en repulsa de la violencia policial.

En un comunicado, el sindicato médico expresa su condena "a las actuaciones de represión efectuadas este domingo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, durante la celebración del referéndum de Cataluña".

Según el sindicato de médicos, las intervenciones policiales de ayer tuvieron "la voluntad de aplastar los derechos fundamentales y las libertades democráticas de un pueblo".

El sindicato ha trasladado su solidaridad con las personas heridas, entre las que hay varios médicos que han requerido asistencia sanitaria, y ha transmitido su reconocimiento a los equipos sanitarios que han tenido que atender más de 800 personas con lesiones de diversa consideración.

MC se ha adherido al llamamiento que ha hecho la Mesa por la Democracia para que el conjunto de la sociedad catalana se movilice con "contundencia pacífica en la defensa de un marco democrático que tenga por principio el diálogo y no la fuerza, la política y no el autoritarismo, el respeto y no la intolerancia".