Los sindicatos se movilizarán para mejorar el poder adquisitivo de las pensiones

Los sindicatos van a comenzar la próxima semana una serie de movilizaciones para demandar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la necesidad de recuperar el Diálogo Social y reactivar la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

En declaraciones a los medios, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha indicado hoy que con estas movilizaciones, que comenzarán la próxima semana y que se extenderán a lo largo del otoño, quieren reivindicar el incumplimiento de los compromisos en materia de pensiones.

Por un lado, Bravo ha asegurado que la mesa de Diálogo Social -en la que están presentes Gobierno, patronal y sindicatos- "está bloqueada y lleva dos meses sin reunirse".

Esta mesa, que se abrió a comienzos de año, discurría en paralelo a los trabajos de análisis de la comisión parlamentaria con el objetivo de abordar los ingresos del sistema de pensiones y llegar a acuerdos para equilibrar su situación financiera.

"El Gobierno parece ensimismado en este momento en relación con el sistema de pensiones y no toma la iniciativa pese a que se marcó ese compromiso", ha añadido Bravo.

Además, ha criticado la lentitud de la Comisión del Pacto de Toledo a la hora de revisar el sistema.

Aunque considera que podría influir "la situación política, la incertidumbre, la falta de acuerdos amplios o las dificultades para conseguir mayorías parlamentarias", Bravo ha considerado que "los niveles de consenso son lo suficientemente amplios y no se justifica que no se tomen decisiones", ha dejado claro.

A su juicio, son necesarias medidas que mejoren los ingresos por cotizaciones y la aportación del Estado al sistema, al tiempo que es imprescindible "corregir la reforma de 2013 cuyos efectos este año van a provocar una pérdida de poder adquisitivo que será acumulativa en el tiempo y muy importante".

"Este proceso se ha parado y no hay ninguna explicación al respecto", por lo que CCOO está consensuando con UGT intensificar los procesos de reivindicación y movilización, con actuaciones en todas las regiones que confluirán en una gran movilización en Madrid.

Para Bravo, "la renta de trabajadores cuando finaliza su vida laboral son las pensiones y su defensa es tan importante como la del salario en la negociación colectiva".

En cualquier caso, las pensiones no corren ningún riesgo inmediato y su cobro está garantizado, ha dicho Bravo, aunque ha añadido que, hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el Gobierno no puede hacer uso del crédito ni echar mano del Fondo de Reserva para el pago de la extra.

En concreto, hasta que no se aprueben las cuentas para este año el Gobierno no puede utilizar el crédito de 10.913 millones de euros ni sacar del Fondo de Reserva una cuantía superior al 3 %, límite que en los últimos cinco años ha eliminado introduciendo para ello una cláusula en los Presupuestos.